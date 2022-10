La Casa de Papel c’était déjà : la sinistre série Netflix avec Alba Flores et Najwa Nimri

in

Netflix

Alba Flores et Najwa Nimri étaient deux des grands protagonistes de Le vol d’argent et maintenant ils travaillent à nouveau ensemble sur un nouveau projet. Le rencontrer.

© GettyNajwa Nimri et Alba Flores

Même s’il a définitivement pris fin, Le vol d’argent Elle reste l’une des séries les plus acclamées sur Netflix. Le strip, d’origine espagnole, est devenu un phénomène mondial depuis que la plateforme en a repris les droits. Franchissant les frontières, la bande de braqueurs commandée par Le Professeur fait sensation. En fait, c’est pourquoi nombre de ses acteurs ont catapulté à la renommée internationale.

Parmi eux se trouvent Alba Flores, qui a donné vie à Nairobi en Le vol d’argent. Ce personnage était l’un des plus aimés de toute l’histoire, alors quand elle a été tuée, de nombreux fans l’ont regretté. Mais ce n’est pas le seul puisque Najwa Nimri est arrivée à la production lors de la quatrième saison et a également joué un rôle central dans l’histoire.. Incarnant l’inspecteur Sierra, elle a fini par conquérir le cœur des téléspectateurs.

Cependant, malgré le fait que ces personnages les aient marquées, désormais les deux actrices s’éloignent de Le vol d’argent totalement. C’est parce que maintenant Najwa Nimri Oui fleurs de l’aube se préparent pour une nouvelle première sur Netflix. C’est une série sinistre qui contient un total de huit épisodes qui donneront beaucoup à dire. Eh bien, ils changent complètement d’essence et s’embarquent dans un strip qui n’a rien à voir avec celui des braqueurs.

Cette fiction porte le nom La Sainte Famille Oui premières sur Netflix le 14 octobre prochain. Cette production, créée par Manolo Caro, a un casting complètement stellaire. Eh bien, en plus de Nimri et Flores, il y a Carla Campra, Iván Pellicer, Álvaro Rico, María Miranda et bien d’autres. Sans aucun doute, une équipe qui a beaucoup à développer, il est donc déjà prévu que la série aura une nouvelle saison.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de La Sainte Famille Il dit: « Une famille avec un terrible secret commence une nouvelle vie à Madrid, mais de nouvelles relations compliquent leurs plans, et le passé ne les laisse pas seuls.”.

