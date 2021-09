La Casa de Papel : cet acteur est le meilleur pour tourner des scènes d’action

Une semaine après la première de son la saison dernière, Le vol d’argent continue d’être une tendance dans le monde entier. La série créée par Alex Pina s’est avéré être un phénomène depuis son arrivée en Netflix provoquant une fureur parmi les followers qui demandent déjà de nouveaux épisodes et qui veulent en savoir un peu plus sur les détails du tournage. Et dans ce premier tome du cinquième volet, les anecdotes du tournage se comptent par milliers.







Ses créateurs considéraient qu’un bon moyen de renouveler la série et d’incorporer de nouveaux éléments intéressants était d’intégrer le genre de guerre. Avec des soldats entrant dans la Banque d’Espagne, des explosions et des fusillades, Le vol d’argent transformé en une vraie guerre. Mais il y a un petit détail dont tout le monde n’est pas au courant : chacune des scènes, aussi courte soit-elle, a en fait mois de préparation derrière.

Dans le spécial Netflix La Maison du Papier : De Tokyo à Berlin, Rodrigo de la Serna, acteur qui joue Palerme, il expliqua: « Une seule séquence nous a pris trois semaines et demie à tourner”. Ursula Corberó, qui donne vie à Tokyo, n’a fait qu’être d’accord avec lui : « Nous avons découvert que les tirs et les explosions qui ont l’air très amusants sont en fait la chose la plus ennuyeuse sur un plateau. Sur le plan créatif pour nous c’est un peu frustrant car vous faites la même chose depuis plusieurs semaines”.







Et c’est que ce qui pour le spectateur est hypnotique et très divertissant, la vérité est que ce n’est peut-être pas le cas lorsqu’il s’agit de réaliser les scènes. Ils peuvent même affecter physiquement les acteurs et leur apporter quelques blessures. Par exemple, Jaime Lorente, qui incarne Denver, a reconnu : « Quand le jour du tournage était fini, je rentrais à la maison en vomissant de la poussière”. Pour sa part, Miguel Herran, interprète de fleuve, a-t-il assuré : «Enregistrer des scènes d’action est loin d’être amusant, c’est très dur, très fastidieux et très répétitif. Les roues mille cinq cents fois avec quinze cent millions d’avions différents. Je déteste l’action, la vérité est que je n’aime absolument rien”.

Qui est le meilleur acteur de La Casa de Papel pour les scènes d’action ?

Les créateurs de la série ont assuré qu’en général, ses protagonistes se plaignent généralement et passent un très mauvais moment à cette époque. Mais néanmoins, un acteur a su se démarquer des autres et montrer qu’il est capable de mettre toute son énergie dans une seule séquence. Qui aime le plus les scènes d’action est Enrique Arce, mieux connu pour son personnage de Arturito.







Javier Jal, le superviseur de effets spéciaux de la série, il a déclaré : «Il nous a dit qu’il était prêt à faire tout ce qu’il fallait, mais bien sûr, il faut être prudent car à la fin porter une arme à feu”. Et est-ce que si vous avez déjà vu tous les épisodes de la série, vous saurez que l’un d’eux utilise même un vrai jeter des flammes. L’acteur espagnol a conclu à propos de l’expérience: « Il pèse un peu, il y a beaucoup d’usure et il fait très chaud. Mais le résultat en vaut la peine”.