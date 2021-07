La Casa de Papel : ces personnages pourraient revenir dans la série

Netflix a de moins en moins le temps de mettre un terme à une série emblématique sur sa plateforme comme La Casa de Papel. Le 3 décembre, les derniers épisodes de la cinquième saison sortiront, mais l’événement espagnol qui a fait le tour du monde prendra également fin pour toujours. Les acteurs ils diront au revoir aux personnages qui les ont rendus célèbres, même s’il y en a qui espèrent encore revenir pour les paroles de Alex Pina: le créateur a exprimé son désir de spin-off de la série. Avec qui?

Alors que la première saison semblait également être la dernière, dans le cas de la cinquième, il n’y a aucun doute : ce sera la fermeture définitive du LCDP. Même ses meilleures stars ont dit au revoir à leurs rôles à la fin du tournage. Álvaro Morte était l’un des plus excités sur les réseaux sociaux.







Cependant, le dernier mot n’est jamais dit car The Professor fait partie de ceux nommés par Pina pour créer un futur spin-off. « Nous avons beaucoup de possibilités pour certaines retombées, oui, et je pense que c’est grâce aux identités fortes et puissantes des personnages. Je pense que presque tous les personnages de The Paper House ont une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off. . Nous pourrions voir n’importe lequel d’entre eux dans d’autres contextes. « , a commencé dans une interview de 2020 avec OprahMag.com.

Les personnages de La Casa de Papel qui pourraient avoir un spin-off de la série

Lorsqu’on lui a demandé de préciser, la créatrice a pointé cinq personnages qui peuvent reprendre leurs rôles dans des séries dérivées de La Casa de Papel : « Je pense qu’Arturito pourrait avoir une comédie noire. Le cas de Berlin pour sa propre série est très clair ; c’est un misogyne, un psychopathe, égocentrique, un narcissique, un criminel, un violeur. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui l’adorer parce qu’il valorise l’amitié, la loyauté ou la fraternité. De Nairobi au Professeur. Denver est un autre personnage avec son propre charme. «

Pedro Alonso, un interprète berlinois, en avait également parlé et c’était dans le même sens que Pina. « Tous les personnages ont un bon spin-off. Ils ont tous tellement gagné en force qu’on pourrait presque en faire un de chacun », synthétisé en 2019 à propos de son personnage. Retourner à?