La Casa de Papel : ce sont les 5 personnages qui vont mourir

Si c’est des théories folles, Le vol d’argent C’est l’une des séries en tête de liste. Il ne reste que deux jours avant la production originale de Netflix lance sa prochaine saison et, après avoir dévoilé ses premières images, les suppositions des fans qui jouent à deviner quels personnages pourraient avoir un rôle sont rapidement devenues une tendance. fin tragique dans ce nouvel opus.







Mais… qu’y a-t-il de vrai dans tout cela ? Rien n’est confirmé par les scénaristes. Cependant, les assaillants en barboteuse rouge n’ont démenti aucune des hypothèses du public, laissant la porte ouverte à toute décès ou fin possible. Ce vendredi 3 septembre, nous découvrirons ce qui se passe réellement dans la série créée par Alex Pina et mettant en vedette rsula Corberó, lvaro Morte et Pedro Alonso, parmi d’autres acteurs. En attendant, nous partageons avec vous la liste des cinq personnages qui pourraient subir une attaque lors de la prochaine saison. Attention aux spoilers si vous n’avez pas encore vu tous les épisodes !

+ Les 5 personnages qui peuvent mourir dans La Casa de Papel

4. Rivière

Ce n’est pas la première fois qu’on dit que le personnage joué par Miguel Herran il pourrait être assassiné la saison suivante. En fait, quelque chose de similaire a été pensé dans la troisième partie de l’histoire. Comment naît cette théorie ? Pendant le tournage de Le vol d’argent, l’acteur a partagé une image de lui devant le miroir sur son Instagram.

En elle, nous pouvons voir deux éléments clés qui conduisent à cette conclusion : sa garde-robe est sale et désordonnée et elle a accompagné la photo de la chanson La fin appartenant au groupe The Doors. Tout indique que cela pourrait être la fin de Rio dans le groupe des braqueurs.

Cette image signifie-t-elle la mort de Rio ? (Instagram @ miguel.g.herran).



3. Le professeur

Sergio Marquina, de son vrai nom, est devenu l’un des personnages préférés du public. Il a tout sous contrôle, s’occupe du moindre détail du plan et a toujours une longueur d’avance. Mais le personnage auquel je donne vie Alvaro Morte, il pourrait être terminé en moins d’un mois.

C’est dans une interview où Álex Pina, accompagné du réalisateur Jésus Colmenar, ils ont évoqué la possibilité retombées de la série et a souligné que dans le cas de The Professor, toute l’histoire avait déjà été racontée tout au long des cinq saisons. Tout cela pourrait-il s’arrêter avec la série ? Nous ne le savons pas, mais le fait que ce soit Tokio (Úrsula Corberó) qui raconte l’histoire et l’appelle son « ange gardien » peut signifier un indice.

Le Professeur pourrait mourir dans la cinquième saison de La Casa de Papel (Netflix).



2. Gandie

Quelque chose est devenu clair tout au long des aperçus que Netflix a partagés dans cette cinquième partie : il ne s’agit plus d’un plan parfait et de son exécution, mais maintenant il y a un conflit qui implique même l’armée. Dans la bande-annonce officielle, vous pouvez voir le tueur de Nairobi attaché à l’extérieur de la banque. Les conjectures n’ont pas tardé à atteindre les réseaux sociaux et on pense déjà que les braqueurs l’ont soumis à des explosifs pour venger la mort de son ami.







1. Denver et Helsinki

Après l’attaque brutale de Nairobi, la série présentait une scène de ses retrouvailles avec des personnages tels que Moscou, Berlin et Oslo, que dans les premières saisons ils ont été assassinés dans la Fabrique de Monnaie et Timbre. Apparemment, ce lieu où ils sont présents est une sorte de « paradis » rare où ils se retrouvent face à face. Mais ils ne sont pas seuls : Denver (Jaime Lorente) et Helsinki (Darko Perić) Ils y sont également accompagnés du Professeur. Nous ont-ils dit la fin et nous ne l’avons pas réalisé ?