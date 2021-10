La Casa de Papel : ce sera le spin-off berlinois dans lequel travaillerait Netflix

Depuis votre arrivée à Netflix, Le vol d’argent a rassemblé des fans du monde entier qui ont supplié le géant du streaming pour de nouvelles saisons. Et bien que le 3 décembre La dernière partie arrivera où le résultat des voleurs espagnols sera connu, la vérité est qu’à plusieurs reprises les membres de l’équipe dirigée par Alex Pina ont laissé la porte ouverte pour continuer l’histoire à travers retombées.

Ces séries dérivées fonctionnent comme une nouvelle chance d’explorer pleinement un personnage – généralement secondaire – ou de suivre de près une histoire particulière. Comme ils l’ont révélé dans plusieurs interviews, pour le moment, il n’est pas prévu d’étendre l’histoire de Professeur ou de Tokyo. Mais, au cours des dernières heures, une idée plus qu’intéressante a été publiée qui a pour protagonistes Ex-petites amies de Berlin!

Il est clair que plusieurs fois prolonger un succès peut avoir une fin qui déçoit les adeptes après tant d’années. Mais une série qui se déroule en parallèle, n’aurait pas à le faire. Alex Pina lui-même a déclaré à Oprah Daily : «Nous avons beaucoup de possibilités de faire un spin-off et je pense que c’est grâce au identités fortes et puissantes des personnages. Ils ont un design très complexe et en couches et presque tous ont une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off.”.

Berlin, interpreté par Pedro Alonso, a gagné l’affection du public en dépit d’être le méchant de La Banda. Et découvrir qu’il était le frère du professeur – avec des personnalités complètement opposées – est devenu encore plus intéressant. Le personnage n’est plus vivant dans le présent, mais comme cela a été fait dans la première partie de la cinquième saison, un peu plus pourrait être abordé sur la relation avec sa nouvelle épouse Tatiana (Diana Gómez) et son fils Rafael (Patrick Criado).

Il parait, Vancouver et Netflix préparerait une série dérivée de pas plus de cinq saisons dans lequel différents vols sont abordés. Loin du coup porté à la Manufacture des Monnaies et des Timbres et à la Banque d’Espagne, ils continueraient cette fois sur un autre ton sans laisser de côté le mystère caractéristique de Le vol d’argent qui reprendra fin 2021.

