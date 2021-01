La Casa de Papel ajoute un nouvel acteur pour la dernière saison

«La maison du papier» se rapproche du lancement de sa cinquième et dernière saison, ce qui signifiera la fermeture de l’une des grandes histoires du service de streaming Netflix, qui a attiré des millions de fans à travers le monde et ils attendent des nouvelles de ce qui s’en vient. Pour le moment, ils n’ont pas révélé de grands détails sur l’intrigue et il ne semble pas y avoir de bande-annonce à venir, mais ce mardi, nous avons appris un nouvel ajout.

Selon le rapport des médias FormulaTV, Jaune Alberto Il fera partie du cinquième volet de la série espagnole à succès sur la plateforme. L’homme de 40 ans est né à Cáceres, a étudié à l’école La Barranca et à l’école d’art dramatique de Malaga, et possède une vaste expérience dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Il a actuellement 10000 abonnés sur ton compte Instagram et ce nombre augmentera sûrement avec le temps.

Son premier grand rôle au petit écran était dans ‘Arrayán’ (2001), puis il a participé à des productions telles que ‘El Comisario’ (2002), ‘Countdown’ (2007), ‘Acusados’ (2009), ‘El Ministerio del Tiempo ‘(2015) et’ El Internado: Las Cumbres ‘(2021), qui sera présenté en première en février sur la plateforme Amazon Prime Video. Au cinéma, son premier rôle se démarque dans «Mar Adentro» (2004), «El camino de los ingleses» (2006) et «Embarazados» (2016).

Quel sera votre rôle dans «La Casa de Papel»? Pour le moment, on ne sait pas comment sa participation sera dans les nouveaux épisodes qui marqueront la fin de la série. Jaune ne seront pas les seuls à rejoindre le casting, puisqu’en août de l’année dernière, ils ont annoncé qu’ils seraient également Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado et José Manuel Seda.

Bien que Netflix n’ait pas encore annoncé de date de sortie exacte pour la dernière saison, le créateur, Alex Pina, a assuré que ce qui est à venir sera très épique et passionnant. En attendant, si vous manquez «La maison du papier», vous pouvez revoir certaines séries que vous aimerez sûrement.