La Casa de Papel ajoute un membre : Jaime Lorente sera papa

La cinquième saison de Le vol d’argent est venu à Netflix récolter un grand succès. Avec cinq épisodes, comme prévu, la première partie de la dernière saison de cette histoire a déjà rendu fou ses fans. Après une longue période d’attente, on sait enfin comment la série se termine et ce qu’il advient du groupe, notamment avec The Professor après avoir été attrapé par l’inspecteur Sierra.







Cependant, au-delà de la fureur qui a causé la première de Le vol d’argent, il y a une autre nouvelle qui a rendu les abonnés fous. Bon, la famille s’agrandit, le groupe va avoir un nouveau membre et il s’avère être le frère de Cincinnati ! Le petit garçon, qui est le fils de Denver et Stockholm, est venu au monde la saison précédente, mais désormais il ne sera plus le seul.

Denver et Stockholm. Photo : (IMDB)



Cependant, il convient de noter que la fiction a traversé l’écran et maintenant qui sera un vrai père est Jaime Lorente, l’acteur qui donne vie à Denver. Comme annoncé par le magazine HOLA Spain, L’artiste attend sa première fille pour novembre de cette année, qu’il baptisera du nom d’Amaia. Et, comme cela arrive souvent dans l’industrie, Lorente a réussi à garder secrète la grossesse de son partenaire actuel.

Rejetant complètement María Pedraza, qui était sa petite amie pendant deux longues années, maintenant celle qui lui aurait volé son cœur est un autre membre de Le vol d’argent. Selon le magazine susmentionné, Jaime Lorente est en couple avec l’un des costumes de la série et c’est elle qui attendrait sa fille. Il n’y a toujours pas de nom ni de visage de la personne impliquée, mais elle est déjà devenue la femme la plus recherchée d’Espagne.

Jaime Lorente sera papa. Photo : (@jaimelorentelo)



Bien que Jaime n’ait fait aucun commentaire à ce sujet, on s’attend à ce qu’une fois que sa fille atteindra le monde, ce sera lui qui l’annoncera. Même si, pour cela, il reste encore à patienter encore un peu puisque la mère ne serait que d’environ sept mois enceinte et, en plus, l’acteur a toujours gardé sa vie privée très loin des médias. Mais, la nouvelle d’un bébé peut être un pied pour briser cette barrière.