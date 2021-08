La Casa de Papel a présenté ses nouveaux personnages et celui qui a le plus attiré l’attention est Rafael

VIVIPHARMA s.a. Glycosan Plus Bio-Derm ShampoOil Hyperluster 200 ml

Glycosan plus Bio-Derm ShampoOil Detergent doux pour la peau iperlenitivo avec des huiles d'avocat et Olivo, dont les caracteristiques physico-chimiques pour attirer des particules de l' affinite sebum et la salete presentes sur le cuir chevelu et sur les cheveux, puis enleve par rincage. SHAMPOOIL a l'avantage sur les detergents classiques, afin de reduire considerablement la concentration d'agents tensioactifs, dont l'utilisation, sans danger chez les personnes ayant une peau normale et saine, cependant, il est contre -indiquee chez tous les patients ayant une peau reactive et sensible: mousse reduite est due l'absence d'irritation des agents moussants. Le produit, avec Capparis Spinosa, offre apaisant immediat et anti-rougeurs. Les proprietes biologiques de protection, antiirritativa derive de la presence de zinc (Smithsonite). SHAMPOOIL nourrit les cheveux en profondeur grace a un melange de matiere active (derive de Kigelia, Ginkgo, cannelle) qui renforcent, revitaliser et restructurer les cheveux de la racine a la pointe. Les notes parfumees du produit est completement exempt d'allergenes. Hypoallergenique, teste cliniquement, nickel teste, sans SLS - SLES. Comment utiliser Le detergent SHAMPOOIL est applique sur le cuir chevelu et les cheveux mouilles et masser doucement. Laissez pendant quelques minutes. Rincer abondamment a l'eau tiede. Si necessaire, repeter l'application. Pour une utilisation frequente. Par sa composition naturelle SHAMPOOIL genere une mousse legere qui respecte le film protecteur de la chevelure. Il peut etre utilise pour nettoyer le corps; quelques gouttes sur une eponge humide. format Une bouteille de 200 ml