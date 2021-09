La Casa de Papel 5 : réactions à l’avant-première

Enfin! Après tant d’attente, la cinquième saison de Le vol d’argent est maintenant disponible sur Netflix. Avec seulement cinq épisodes, comme prévu, le strip est déjà redevenu un succès mondial. Il y a tout juste deux jours, la plateforme annonçait qu’il y aurait un autre décès cette saison grâce au monument des cinq morts, captant ainsi davantage l’intérêt du public.







En fait, telle était l’anxiété suscitée par la première de Le vol d’argent qu’une entreprise indienne a décrété un jour de congé pour que ses employés puissent regarder les épisodes. Cependant, de nombreux fans ont choisi de se lever tôt et de voir tous les chapitres avant tout le monde. De plus, la plupart d’entre eux ont déjà réagi sur les réseaux et aussi bien le hashtag #LCDP5 que Tokyo, Nairobi et Stockholm sont en vogue sur Twitter.

Le personnage de Nairobi, interprété par Alba Flores, est celui qui s’est sacrifié la saison précédente pour le bien du groupe. Et c’est ce qui a provoqué l’indignation de tous les adeptes. A tel point qu’aucun des suiveurs de l’histoire n’a pu l’oublier, elle et sa phrase légendaire : « le matriarcat commence”.

Nairobi a manqué à de nombreux fans. Photo : (Netflix)



En outre, un autre de ceux qui ne pouvaient pas manquer dans les mèmes est Arturito, qui est joué par Enrique Arce. Depuis la première édition, son rôle est l’un des plus détestés, bien qu’il soit otage et, par conséquent, la production ne pouvait pas le laisser de côté pour la dernière partie. Cependant, les fans se sont moqués de lui, mais ont également loué son travail impeccable en tant qu’interprète.

Les meilleurs mèmes et réactions de la première de La Casa de Papel :