La casa de papel 5 Partie 2 : date de sortie, que va-t-il se passer, casting et tout

La première partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) a déclenché une guerre qui a fait plus d’une victime des deux côtés et qui promet de devenir encore plus aiguë, une fois que les deux parties en conflit se seront regroupées dans la deuxième et dernière partie de ce volet définitif de la série Espanol.

Les derniers chapitres de la fiction arriveront en décembre 2021 à Netflix Et apparemment, tout sera possible dans ce récit final, surtout après les derniers événements qui ont choqué les adeptes de la ‘Résistance’.

« Nous avons passé presque un an à réfléchir à la façon de détruire le groupe. Comment mettre le professeur dans les cordes. Comment arriver à des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est la cinquième saison de ‘Le vol d’argent‘. La guerre atteint ses sommets les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante», a déclaré Álex Pina, le créateur du programme.

De quel côté est Alicia Sierra ? (Photo : La casa de papel / Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 » ?

A la fin de la première partie de la cinquième saison de « Le vol d’argent», Les deux parties essaient d’ouvrir une porte différente, mais dans le processus, Tokyo se fait tirer dessus à cinq reprises et n’a pas d’échappatoire. Malgré les tentatives de Denver, Manille et Rio, il marche sur les traces de Berlin et se sacrifie pour le gang. Après avoir été encerclée par les militaires, elle révèle qu’elle a une grenade et fait exploser tout le monde.

Le plus proche d’elle était Gandía, il est donc sûrement mort, tout comme Tokio. Quel autre membre de l’équipe de Sagasta a été tué dans l’explosion ? Combien en reste-t-il pour affronter la Résistance qui a subi de lourdes pertes ?

Comment Rio et le reste du groupe vont-ils gérer la mort de Tokyo ? Qui racontera l’histoire dans les derniers chapitres de la série espagnole de Netflix? Arturo survivra-t-il à la fusillade de Stockholm ? Monica peut-elle surmonter la culpabilité ? Helsinki pourra-t-elle s’en remettre ? Que se passera-t-il après la confession de Manille à Denver ? Le professeur réussira-t-il à faire sortir ses collègues de la banque ? Quel rôle jouent le fils et la femme de Berlin dans les derniers épisodes ? Y aura-t-il plus de blessés et de morts ? Il y a trop de questions que le dernier opus de « Le vol d’argent« Va falloir répondre.

A qui est la loyauté d’Alicia Sierra ? Probablement avec elle-même et sa fille, qu’elle a décidé de nommer Victoria. L’ancien inspecteur semble reconnaissant de l’aide du professeur, mais pourrait encore le trahir. Vers la fin, elle va dans la salle de bain et fait quelque chose de suspect, qu’a-t-elle prévu ?

Quel rôle jouent le fils et la femme de Berlin dans les derniers épisodes ? (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE DE LA SECONDE PARTIE DE « LA CASA DE PAPEL 5 »

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS DE « LA CASA DE PAPEL 5 – PARTIE 2 »

Álvaro Morte comme Sergio Marquina, « Le professeur »

Úrsula Corberó dans le rôle de Silene Oliveira, ‘Tokio’

Itziar Ituño dans le rôle de Raquel Murillo Fuentes, ‘Lisboa’

Pedro Alonso comme Andrés de Fonollosa, ‘Berlin’

Najwa Nimri dans le rôle d’Alicia Sierra

Rodrigo De la Serna comme Martín Berrote, ‘Palerme’

Alba Flores dans le rôle d’Ágata Jiménez, ‘Nairobi’

Miguel Herrán comme Aníbal Cortés, ‘Rio’

Jaime Lorente comme Daniel Ramos, ‘Denver’

Esther Acebo dans le rôle de Monica Gaztambide, ‘Stockholm’

Darko Peric comme Mirko Dragic, ‘Helsinki’

Hovik Keuchkerian dans le rôle de Bogota

Belén Cuesta comme Julia, ‘Manille’

Luka Peros dans le rôle de Marseille

Patrick a grandi comme Rafael

Enrique Arce dans le rôle d’Arturo Román

Fernando Cayo dans le rôle du colonel Tamayo

Diana Gómez dans le rôle de Tatiana

Fernando Soto dans le rôle d’Ángel Rubio

Mario de la Rosa dans le rôle de Suárez

Antonio Romero comme Antonanzas

Olalla Hernández dans le rôle d’Amanda

Carlos Suárez comme Miguel Fernández

Mari Carmen Sánchez dans le rôle de Paquita

Ahikar Azcona dans le rôle de Matías Caño

Kiti Mánver dans le rôle de Mariví Fuentes

José Mane Seda dans le rôle de Sagasta

Quel rôle jouera le fils de Berlin dans le prochain volet de « La casa de papel » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« Sera présenté en Netflix les vendredi 3 décembre 2021Autrement dit, les fans de la série espagnole devront attendre trois mois pour la grande finale.