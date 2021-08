La Casa de Papel 5 : les nouvelles affiches officielles annoncent le pire

Nous sommes à quelques jours de la première de la première partie de la dernière saison de Le vol d’argent sur le service de diffusion en continu Netflix et les fans le savent. L’angoisse grandit au fil des semaines pour savoir ce qui va arriver à chacun des personnages et la série commence à anticiper ce que l’on va trouver grâce aux affiches publiées ce mercredi. Découvrez-les ici !

« Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi va arriver, beaucoup plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et ce qui a commencé comme un vol va maintenant se transformer en guerre »dit le synopsis officiel.

L’un des premiers aperçus nous a clairement indiqué que les choses ne seront pas bonnes pour le professeur, après avoir été découvert par Alicia Sierra dans le dernier chapitre vu jusqu’à présent. Les plans commencent à s’effondrer complètement lorsqu’il parvient à le faire prisonnier, tandis que les braqueurs continuent à la Banque d’Espagne, en attendant une guerre.







Il y a quelques jours, la bande-annonce complète est arrivée, ce qui nous a clairement indiqué que la nervosité et le suspense seront plus présents que jamais chez les personnages, ainsi que chez les téléspectateurs. « Nous avions pensé plusieurs fois que nous étions en guerre. Mais c’était simplement parce que nous ne savions pas ce qu’était une guerre », ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux officiels à l’occasion de les nouvelles affiches. Vérifiez-les tous !

Le tome 1 des épisodes de La Casa de Papel sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du vendredi 3 septembre, attendre La partie 2 sera diffusée en streaming le 3 décembre. Nous verrons le casting composé de Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga et Mario de la Rosa. Les choses finiront-elles bien ?