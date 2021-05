La Casa de Papel 5: détails et indices importants de la dernière saison révélés

La dernière saison de Le braquage d’argent Il est prêt, selon ce qui a été rapporté vendredi dernier sur les réseaux sociaux. Malgré les inconvénients qu’ils ont subis lors du tournage au milieu de la pandémie de coronavirus, ils ont réussi à terminer le tournage dans différents endroits et Ils sont déjà en post-production pour présenter la clôture de l’histoire sur le service de streaming Netflix. Au cours des dernières heures, des détails et des indices importants étaient connus!

Sur les réseaux sociaux officiels du programme, ils ont dit au revoir au plateau d’enregistrement avec les mots suivants: « Cela a commencé comme un braquage, cela s’est terminé en famille. Le tournage de la cinquième partie est terminé, et nous sommes impatients que vous voyiez comment cette histoire se termine. ». Pour le moment aucune date de sortie exacte n’a été signalée, mais on sait que ce sera ce 2021, dans les derniers mois.

+ Révélez les détails et les indices importants de la dernière saison

En plus des acteurs, plus de membres de la production disent au revoir à la série. Le directeur Koldo serra a commenté: « L’expérience cinématographique la plus bestiale, la plus intense et la plus belle au niveau professionnel et personnel que j’aie jamais vécue »; tandis que le scénariste Alex Rodrigo assuré: « Le projet de ma vie ». Qui a également consacré quelques mots n’était ni plus ni moins que Alex Pina, créateur de la série.

ananas il a souligné: « Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la façon de détruire le groupe, comment mettre le professeur sur les cordes, comment atteindre des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat sera vu dans la partie 5. ». Ensuite détails importants avancés de la façon dont la dernière saison sera: « La guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante ».

Sans aucun doute, ces déclarations ne feront que susciter plus d’enthousiasme chez les fans. Comme signalé, Ce sera la fin de l’histoire et aura un total de 10 épisodes, où nous verrons la voie à suivre après le professeur (Álvaro Morte) a été découvert par l’ancien inspecteur Alicia Sierra (Najwa Nimri) dans le dernier chapitre, tout en pointant une arme sur lui.