« La casa de papel 5 » : comment la mort de ce personnage se rattache au premier épisode

Dans le dernier chapitre de la première partie de la cinquième saison de « Le vol d’argent», Tokio a suivi les traces de Berlin et s’est sacrifié pour le reste du groupe, et est ainsi devenu le « cinquième déchu ». Mais avez-vous remarqué le lien entre cela et le premier épisode de la série espagnole Netflix ?

Dans les premières minutes de la fiction créée par Alex Pina, le caractère de Ursula Corberó Elle se présente et raconte qu’elle est passée de voleuse à meurtrière lorsque l’agent de sécurité de la banque qu’elle a braqué a assassiné son petit ami et complice. « C’est comme ça que j’ai commencé à m’enfuir. D’une certaine manière, j’étais mort aussi », dit-il.

De plus, il déclare : « Je ne suis pas sur le point de devenir une vieille femme dans une cellule de prison. Je suis plutôt en fuite. En corps et en âme. Et si je ne peux pas prendre mon corps, au moins mon âme s’échappe ». Les mêmes mots qu’il répète avant de tout faire exploser autour de lui.

Tokyo est mort pour être libre et avec ce moment tragique dans le dernier épisode de la première partie de la dernière saison de « Le vol d’argentCette phrase a du sens.

Tokio prononce ces mots peu de temps avant de parler à sa mère dans les premières minutes de « La casa de papel » (Photo : Netflix)

AUTRES RÉFÉRENCES AU CHAPITRE PREMIER DE « LA CASA DE PAPEL »

Mais ce n’est pas la seule référence qui inclut le cinquième épisode du cinquième opus. L’apparition de René (Miguel Ángel Silvestre) dans plusieurs flashbacks nous permet de connaître en profondeur les racines de Tokyo et à quoi ressemblait sa vie antérieure.

Par exemple, la boule de neige avec le samouraï qui est apparue dans le premier chapitre était un cadeau de René et dans « Living Many Lives », il est montré qu’il lui a donné peu de temps avant de planifier le casse qui a marqué la fin de leur histoire d’amour.

« Je m’appelle Tokyo. Mais quand cette histoire a commencé, il ne m’a pas appelé comme ça, « dit-il au début du premier épisode de »Le vol d’argent”, Où grâce au professeur Silene Oliveira, il a la possibilité de commencer une nouvelle vie.

Pourquoi avoir choisi le nom de Tokyo? C’est parce que c’était le premier endroit où il est allé avec René après l’une de ses agressions.