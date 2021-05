La Casa de Papel 5 arrive en deux parties: les dates de première confirmées par Netflix

Le braquage d’argent Elle est devenue l’une des séries les plus populaires au monde, conquérant des millions de fans dans différentes parties du monde, après son incorporation dans la bibliothèque du service de streaming Netflix. Après quatre saisons qui ont captivé les téléspectateurs, Il se terminera dans le cinquième opus, en deux parties, et ils ont déjà une date de sortie. Voyez ici quand la clôture de l’histoire viendra!

Comme beaucoup d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, ce programme créé par Álex Pina J’avais déjà pensé à quand j’allais arriver, mais la pandémie de coronavirus a retardé son tournage pendant longtemps et les a forcés à licencier le mois d’avril comme la possibilité la plus certaine. Il y a quelques semaines, ils ont officiellement annoncé que les enregistrements prenaient fin et que nous n’avions qu’à attendre les jours de sortie.

Dans le rapport de la plateforme, ils ont également proposé premier synopsis: « Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, pas a un plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi arrivera beaucoup plus puissant que n’importe lequel des précédents: l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et quoi a commencé comme un vol, maintenant il se transformera en guerre « .

Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, je parle avec Date limite et expliqué à la mi-avril comment la crise sanitaire les a touchés: «De nombreux projets que nous nous attendions à présenter plus tôt ont dû être reportés en raison de retards de post-production., bien qu’il ait commenté: « Nous pensons que nous allons revenir à un état beaucoup plus stable. ». Là, il a révélé que Le braquage d’argent arriverait dans les derniers mois de 2021, mais maintenant nous savons exactement quand ce sera.

+ Quand est sortie La Casa de Papel 5?

Avril était la date fixée pour le lancement de la dernière partie de la série, mais en raison de Covid-19, ce plan a été écarté par la société. Selon la déclaration officielle de Netflix, La Casa de Papel s’achèvera en deux parties: le volume 1, le 3 septembre, et le volume 2, le 3 décembre 2021.. De plus, les fans ont apprécié le premier grand aperçu. Épingle de sûreté!