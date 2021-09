La Casa de Papel : 4 films pour attendre la fin de la série

Cela fait une semaine depuis la cinquième saison de Le vol d’argent est disponible sur Netflix et la fureur ne s’arrête pas. Avec seulement cinq épisodes, la fiction créée par Álex Pina est à nouveau en tête du classement des plus regardées dans le monde. Cependant, ce n’est pas la fin puisqu’il reste encore une partie pour savoir, vraiment, comment se termine l’histoire de The Professor et de sa bande.







Le jour même de la fin du tournage, la production a annoncé qu’à cette occasion, Le vol d’argent il viendrait en deux parties. Tellement que, jusqu’au 3 décembre prochain Netflix ne sortira pas le deuxième volume. Pour la prochaine édition, la bande de braqueurs devra faire face aux conséquences de leur cinquième chute dans un braquage, Tokyo, et aussi continuer à découvrir comment sortir de la Banque d’Espagne.

Les voleurs doivent quitter la Banque d’Espagne. Photo : (Netflix)



Mais il reste encore trois mois avant que la fin ne soit connue et, malgré les souhaits des fans, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre. C’est pourquoi, à partir de Spoiler, nous avons trouvé quatre films idéaux pour réduire l’anxiété qui ont la même adrénaline et sont basés sur des vols.

4 films idéaux à regarder jusqu’à l’arrivée de La Casa de Papel :

1. Agresseurs : (Disponible sur Netflix)

Le nom lui-même le dit. Ce film suit la vie d’une bande de braqueurs qui, après avoir commis une erreur lors d’un braquage, doit en payer les conséquences. À tel point qu’un puissant gang criminel les engage pour commettre le pire et le plus dangereux des crimes.







2. Paradise Beach : (Disponible sur Netflix)

Après que leur patron ait été arrêté, un gang criminel s’installe sur une plage idyllique en Thaïlande pour vivre en paix. Mais, lorsque Mehdi sort de prison avec des plans de vengeance, tout le monde sait que « le Diable est de retour » et ils doivent le suivre, s’ils le souhaitent.







3. The Bank Job : (Disponible sur Amazon Prime)

Avec Jason Statham, ce film est basé sur le braquage d’une banque sur Baker Street dans le centre de Londres qui a eu lieu en 1971. Le protagoniste y planifie et exécute, avec son groupe, un coup de maître qui a marqué l’histoire des braquages. C’est que, dans cet assaut, non seulement des bijoux et de l’argent ont été pris, mais des documents avec lesquels ils ont dénoncé la corruption de la famille royale britannique et des politiciens.







4. Infaillible :

Avec Ryan Reynolds, ce film suit la vie d’un trio de voleurs costumés qui doivent se battre pour leur vie lorsqu’un vrai criminel leur demande de planifier et d’exécuter un casse de 20 millions de dollars.