La carte Uno de Mattel est devenue un film de braquage hip-hop avec Lil Yachty

Uno, le célèbre jeu de cartes familial, servira de prochain produit Mattel à obtenir une adaptation cinématographique. L’artiste hip-hop nominé aux Grammy Awards Lil Yachty envisage un rôle principal dans un film Uno en développement actif. Lil Yachty produira également le film avec Mattel et Kevin « Coach K » Lee, Pierre « P » Thomas et Brian Sher pour Quality Films. Le producteur exécutif Robbie Brenner et le producteur superviseur Kevin McKeon superviseront Mattel Films.

Vous vous demandez peut-être comment Uno pourrait être transformé en film. Word is Mattel développe le film comme une comédie de braquage en direct avec Marcy Kelly qui écrit le scénario. Il se déroulera dans le monde du hip hop underground d’Atlanta, un décor qui a attiré Yachty vers le projet. Reste à voir comment le jeu de cartes Mattel jouera dans l’histoire, mais la société semble assez confiante dans le succès du film.

« Chez Mattel Films, nous cherchons à explorer des histoires qui donnent vie à nos marques de manière inattendue », a déclaré Brenner dans un communiqué. « Uno est un jeu qui transcende les générations et les cultures et nous nous réjouissons à l’idée de nous associer à Lil Yachty, ainsi qu’à Coach K et Brian Sher, pour transformer le jeu classique Uno en une aventure d’action comique. »

« Je suis tellement excité de faire partie de ce film avec Mattel. J’ai joué Uno quand j’étais enfant et je le fais encore aujourd’hui, donc transformer cela en un film basé sur la scène hip hop d’Atlanta dont je suis sorti est vraiment spécial. près de chez moi pour moi », a ajouté Lil Yachty.

Lil Yachty est surtout connu en tant que rappeur, avec son quatrième album studio, Petit bateau 3, sorti l’année dernière. En tant qu’acteur, il a été vu pour la dernière fois dans la suite de la comédie À quelle hauteur 2 aux côtés de DC Young Fly qui a été diffusé sur MTV en 2019. Yachty a également exprimé Green Lantern dans Teen Titans Go! Au cinéma et avait des rôles dans Taille réelle 2: Une veille de Noël et Tir au loin.

C’est certainement bizarre de voir Uno servir de base à un film, mais ce n’est pas très surprenant de voir que cela se passe. Mattel Films travaille activement à la transformation de nombreux autres jouets les plus populaires en adaptations de films, avec d’autres projets, notamment des films basés sur Barbie, Hot Wheels, American Girl, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Cabbage Patch Kids et même View-Master. . Adaptations en direct de Thomas le moteur de réservoir, Bob le bricoleur, Maîtres de l’univers, et Barney sont également en préparation au studio.

Uno initialement vendu dans un salon de coiffure de Cincinnati lorsqu’il a été développé pour la première fois par Merle Robbins en 1971. Lorsque le jeu s’est avéré être un succès auprès des familles, Robbins a vendu les droits d’International Games, qui a ensuite été acquis par Mattel en 1992. Mattel a vend de nombreuses versions différentes du jeu de cartes depuis, y compris de nombreux packs thématiques basés sur différents films, émissions de télévision et jeux vidéo pour apaiser les fans d’Uno de tous âges. Pourtant, malgré sa popularité, il n’a pas encore eu d’adaptation cinématographique.

Mattel Films n’a pas encore fixé de date de sortie pour Uno et on ne sait pas encore quand le tournage commencera. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Uno