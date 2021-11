La carte de la saison 4 de Stranger Things met en évidence les lieux les plus emblématiques de Hawkins

Avec un tout nouveau teaser montrant la nouvelle vie d’Eleven en Californie, nous avons également une nouvelle affiche très cool pour Choses étranges. L’affiche semble être davantage un hommage à la série qu’un élément faisant la promotion stricte de la quatrième saison à venir, car il s’agit de la conception d’une carte de la ville de Hawkins. Ce qu’il fait, c’est nous montrer que le spectacle est allé jusqu’à amener l’histoire à plusieurs endroits dans la saison 4.

L’affiche a été créée par Kyle Lambert et présente les différents lieux que le public a vus tout au long de la série. Nous voyons des paramètres tels que Hawkins High et le Hawkins National Laboratory, qui sont représentés aux côtés de quelques Demogorgons. Nous voyons également la ligne d’horizon de Chicago qui nous ramène à la saison 2 et à l’épisode « The Lost Sister ». Les fans aux yeux d’aigle peuvent également voir des membres du gang à quelques endroits de l’affiche, faisant du vélo et habillés comme chasseurs de fantômes personnages.

C’est super de voir tous les endroits familiers mais ce ne sont pas les seuls trouvés sur l’affiche. Le nouveau foyer Byers que nous avons vu dans le nouveau teaser est montré, ainsi que l’installation russe dans laquelle Hopper (David Harbour) est détenu. Oui, il est bel et bien vivant et avec les Russes… encore une fois.

L’affiche a été dévoilée dans le cadre de Stranger Things Day, une célébration pour les fans de Stranger Things organisée par Netflix pour commémorer le jour fatidique où Will Byers (Noah Schnapp) a disparu dans Upside Down. Une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une liste des neuf titres des épisodes de la nouvelle saison sont également dévoilées à l’occasion de la célébration.

Maintenant, nous n’avons pas encore de date de sortie officielle pour la saison 4 (oui, nous devons encore attendre). Mais je parierais que la journée officielle serait annoncée bientôt sur la base de tout le battage médiatique et de la longue, je veux dire longue, attendez nous avons eu entre les saisons. On connaît les titres des épisodes de l’ultime saison, et qu’il sort en 2022, mais quel jour exactement ? C’est la grande question.

La série fait beaucoup parler d’elle depuis ses débuts sur Netflix. Cependant, avec de multiples retards et reculs dus à la pandémie, de nombreux fans ont exprimé leur frustration depuis combien de temps cela fait. Espérons que maintenant que la nouvelle saison arrive et que la dernière saison soit en préparation, nous n’aurons pas à attendre si longtemps pour voir ce qui se passera.

Découvrez la nouvelle affiche et dites-nous ce que vous en pensez. Qui est également prêt pour la saison quatre ? Je sais que je le suis et que je le suis depuis la fin de la saison 3 il y a longtemps. Choses étranges 4 arrivera sur Netflix à l’été 2022.

