La carte de la matière noire révèle de nouveaux filaments reliant les galaxies

Une nouvelle carte de la matière noire réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle révèle des filaments cachés de l’étoffe invisible reliant les galaxies.

La carte se concentre sur l’univers local – le quartier entourant la Voie lactée. Bien qu’il soit proche, l’univers local est difficile à cartographier car il regorge de structures complexes faites de matière visible, a déclaré Donghui Jeong, astrophysicien à la Pennsylvania State University et auteur principal de la nouvelle recherche.

« Nous devons faire de l’ingénierie inverse pour savoir où se trouve la matière noire en regardant les galaxies », a déclaré Jeong à 45Secondes.fr.

Matière noire est une substance mystérieuse et invisible qui interagit avec la matière visible via la gravité . Certains chercheurs théorisent que cette matière invisible pourrait être constituée de particules massives faiblement interagissantes, ou WIMP, qui seraient très grandes (pour les particules subatomiques, de toute façon) et électromagnétiquement neutres, de sorte qu’elles n’interagiraient avec rien du spectre électromagnétique, tel que lumière . Une autre idée avec quelques preuves potentielles pour le soutenir est que la matière noire peut être constituée de particules ultralégères appelées axions.

Quelle que soit la matière noire, ses effets sont détectables dans les forces gravitationnelles imprégnant l’univers. Cartographier une force gravitationnelle invisible n’est cependant pas facile. En règle générale, les chercheurs le font en exécutant de grandes simulations informatiques, en commençant par un modèle de l’univers primitif et en avançant rapidement à travers des milliards d’années d’expansion et d’évolution de la matière visible, en remplissant les blancs gravitationnels pour déterminer où se trouvait la matière noire et où elle devrait être aujourd’hui. Cela nécessite une puissance de calcul importante et un temps considérable, a déclaré Jeong.

Cette nouvelle étude adopte une approche différente. Les chercheurs ont d’abord formé un programme d’apprentissage automatique sur des milliers de simulations informatiques de matière visible et de matière noire dans l’univers local. L’apprentissage automatique est une technique particulièrement apte à sélectionner des modèles à partir de grands ensembles de données. Les univers de modèles de l’étude provenaient d’un ensemble sophistiqué de simulations appelé Illustris-TNG.

Après avoir testé la précision de l’entraînement de l’algorithme d’apprentissage automatique sur un deuxième ensemble de simulations d’univers Illustris-TNG, les chercheurs l’ont appliqué à des données réelles. Ils ont utilisé le catalogue de galaxies Cosmicflows-3, qui contient des données sur la distribution et le mouvement de la matière visible à moins de 200 mégaparsecs, soit 6,5 milliards d’années-lumière, de la Voie lactée. Cette zone comprend plus de 17 000 galaxies.

Le résultat était une nouvelle carte de la matière noire dans l’univers local et ses relations avec la matière visible. Dans une découverte prometteuse, l’algorithme d’apprentissage automatique a reproduit une grande partie de ce qui était déjà connu ou suspecté sur le quartier de la Voie lactée à partir de simulations cosmologiques. Mais il a également suggéré de nouvelles fonctionnalités, y compris de longs filaments de matière noire qui relient les galaxies autour de la Voie lactée à elle et les unes aux autres.

Ceci est important pour comprendre comment les galaxies se déplaceront au fil du temps, a déclaré Jeong. Par exemple, la Voie lactée et les galaxies d’Andromède devraient s’écraser dans environ 4,5 milliards d’années. Comprendre le rôle de la matière noire locale dans cette collision pourrait aider à déterminer plus précisément comment et quand cette fusion – et d’autres – se produira.

« Maintenant que nous connaissons la distribution de la matière noire, nous pouvons calculer plus précisément l’accélération qui déplacera les galaxies autour de nous », a déclaré Jeong.

La recherche est parue le 26 mai dans le Journal d’astrophysique .

