La carrière de pop star des années 80 de Ricky Gervais est la lumière qui vous guidera tout au long de 2021

Ricky Gervais est un comédien pour beaucoup et une légende de la pop pour quelques-uns.

Il est difficile de penser à Ricky Gervais comme à quelqu’un d’autre que l’humoriste ironique faisant des blagues politiquement incorrectes sur scène et à l’écran, mais saviez-vous qu’il a eu une carrière musicale de courte durée dans les années 80?

Avant de créer Le bureau et offensé la moitié d’Hollywood au Golden Globes 2020, la star britannique faisait vibrer un ensemble de mulet et d’ombres à paupières à la Bowie et chantait sur des mélodies pop new wave aux paroles romantiques.

Après avoir formé le duo pop Seona Dancing, Ricky Gervais a eu une brève carrière musicale avant de finalement trouver le succès grand public en tant que comédien.

La carrière de la pop star des années 80 de Ricky Gervais:

Voici tout ce que vous devez savoir sur Après la vie La star de Ricky Gervais, alias pop Seona Dancing.

Il a formé le groupe avec un ami d’université.

Ricky Gervais a lancé son duo pop avec son ami proche Bill Macare qu’il a rencontré à l’université. Les deux étudiants étudiaient tous les deux à l’University College London où Gervais a obtenu un diplôme en philosophie.

Macare était derrière la musique et le clavier tandis que Gervais était en charge des paroles et du chant.

Le duo a été signé dans une maison de disques basée à Londres et a sorti deux singles, « More To Lose » et « Bitter Heart » en 1983. Les deux chansons n’ont pas réussi à figurer dans le top 40 du Royaume-Uni.

Gervais et Macare ne semblent pas être restés amis après l’arrêt de leur carrière musicale. Interrogé sur son ancien coéquipier, Gervais a déclaré à Jimmy Kimmel: «J’espère qu’il est devenu gros aussi».

Seona Dancing était grand aux Philipinnes.

Bien qu’ils n’aient pas réussi près de chez eux, Seona Dancing est devenu une sensation parmi les adolescents philippins dans les années 80.

Leur succès dans ce pays d’Asie du Sud-Est est une histoire tellement bizarre qu’on dirait quelque chose que Gervais aurait écrit dans l’une de ses sitcoms!

Lorsqu’un présentateur de radio basé à Manille a joué pour la première fois « More to Lose » de Seona Dancing en 1985, il a délibérément fabriqué un nom alternatif pour la chanson et le groupe pour empêcher d’autres DJ de trouver le disque et de voler ses auditeurs.

La chanson a explosé alors que de nombreux jeunes fans de pop sont devenus obsédés par le mystérieux morceau. La véritable identité de la piste a été révélée un an plus tard, date à laquelle elle était déjà devenue un incontournable de la scène festive de Manille.

Le groupe se sépare en 1984.

Malheureusement, Gervais et Macare ne sont pas restés assez longtemps ensemble pour se produire pour leurs fans philippins, car Seona Dancing a pris fin un an avant leur succès asiatique.

Gervais ne semble pas regretter la fin du groupe. Interrogé sur sa carrière musicale, il a déclaré: «Je suis presque content [being a pop star] n’a pas tout à fait fonctionné. Si j’étais une rock star quand j’avais 20 ans, je serais mort maintenant.

Gervais a déjà dirigé un autre groupe.

Après la fin de Seona Dancing, Gervais est resté dans l’industrie de la musique pendant quelques années avant Le bureau l’a catapulté à la gloire au début des années 2000.

Il a agi en tant que manager du groupe de rock anglais Suede dans les premières années de leur carrière avant de connaître le succès sous une nouvelle direction dans les années 90. Gervais est resté un partisan du groupe même après s’être séparé.

Dans l’ensemble, Gervais semble avoir quitté l’industrie de la musique assez heureusement, et il a déclaré que sa carrière de comédien lui donnait tout autant de frisson: «Je pense que nous sommes des rockstars. Le fait que nous ayons une plate-forme et que nous disions ce que vous voulez en tant que stand-up, c’est assez proche.

