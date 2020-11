La Caroline du Sud congédie le HC Will Muschamp après 2-5 début de saison

Will Muschamp a été licencié en Caroline du Sud.

La Caroline du Sud a limogé l’entraîneur en chef du football Will Muschamp après un début de saison décevant 2-5. Streeter Lecka / Getty Images « Après une évaluation approfondie de notre programme de football, nous avons décidé de faire un changement avec l’entraîneur en chef de football », a déclaré dimanche le directeur sportif Ray Tanner dans un communiqué, selon ESPN. « J’apprécie tout ce que Will Muschamp a fait pour notre programme et je lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir. Je crois que notre programme sera bien servi par l’entraîneur Bobo en tant qu’entraîneur-chef par intérim alors que nous recherchons un nouveau leader pour Gamecock Football. « L’équipe a subi sa troisième défaite consécutive, samedi, avec une défaite 59-42 contre Ole Miss. La Caroline du Sud a accordé 159 points au total lors de la séquence de défaites. « J’apprécie tout ce que l’entraîneur Muschamp a fait pour notre université. Il est un véritable professionnel et un ardent défenseur de nos étudiants-athlètes », a déclaré le président de la Caroline du Sud, Bob Caslen. « Sous sa direction, nos joueurs de football ont excellé en classe et ont servi de mentors dans la communauté. Cela apportera également une stabilité indispensable au programme. Cependant, je crois qu’il est temps d’aller dans une direction différente. » Le coordinateur offensif Mike Bobo restera l’entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison. [Via]