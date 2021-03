La caractéristique la plus inattendue des mobiles Xiaomi: ils se nettoient

Xiaomi est une entreprise qui s’efforce de faire en sorte que même ses terminaux bas de gamme aient une valeur ajoutée grâce à des spécifications supérieures à la moyenne. Cela, et un prix bas, sont le mélange que Xiaomi a si bien fait au fil des ans.

Comme si cela ne suffisait pas, la marque s’efforce d’inclure des fonctionnalités de pointe et différentielles à ses appareils, inaugurant dans le Redmi 8 et le Redmi 8A une fonction cachée qui continue de nous surprendre encore aujourd’hui: auto-nettoyage des connecteurs.

C’est ainsi que vous nettoyez les connexions de vos terminaux

Comme Xiaomi s’est chargé de montrer la méthode utilisée par ses derniers terminaux (gamme basse incluse) pour effectuer ce nettoyage il utilise les haut-parleurs dans les terminaux, ce qui rend le processus assez simple.

Ce saupoudrage sonique – un bon nom, sans aucun doute – parvient à nettoyer les petits grains de poussière qui restent logés dans les cavités du terminal reproduisant pendant 30 secondes un son personnalisé spécialement créé pour utiliser l’amplitude maximale du haut-parleur, faisant ainsi sortir la poussière uniquement des cavités du terminal.

C’est une solution très simple à un problème qui affecte de nombreux utilisateurs, car après tout, le fait d’avoir des connexions ou le trou dans le haut-parleur bouché peut affecter l’état du terminal et à long terme, détériorer la connexion USB de l’appareil. . Et ce qui est surprenant, c’est que nous n’avons pas entendu parler de cette fonctionnalité sur d’autres appareils plus haut de gamme. Bien que, oui, cela n’ait pas été révélé quand ils le font ou à quelle fréquence ce nettoyage est effectué.

