La capture d’écran de Red Dead Redemption II remporte le prix de la meilleure photographie virtuelle

Rockstar Games s’est imposé comme l’un des producteurs renommés dans le monde des jeux vidéo, acclamé par la critique et avec une énorme base de fans qui attend les prochaines sorties de ses titres. Cependant, l’un de ses derniers matchs a donné de quoi parler, eh bien »Red Dead Redemption II » a remporté une foule de prix qui ont applaudi son histoire forte, son gameplay passionnant et ses visuels incroyables, à tel point qu’il a maintenant remporté un autre prix pour une simple capture d’écran dans le jeu.

Dans l’éventualité Festival des jeux de Londresune capture d’écran du jeu »Red Dead Redemption II » réalisée par Joe Meizies Il vient de remporter un prix pour la promotion de la photographie virtuelle, battant des captures d’écran d’autres jeux comme »Horizon Forbidden West », »Ghostwire: Tokyo » et »Control ». En remettant ce prix, le leader de Games London, Michel Frances a déclaré, « nous voulions célébrer ces pionniers des environnements virtuels incroyables et raconter leurs histoires. »

Vous pourriez également être intéressé par : Comment acheter des jeux Xbox avec une carte-cadeau : guide étape par étape

Prendre des captures d’écran dans » Red Dead Redemption II » est facile grâce au mode photo inclus dans le jeu, donnant aux fans la possibilité de capturer certains des moments les plus excitants du jeu dans toute leur splendeur, ou même des environnements naturels pleins de tranquillité.

Le mode photo du jeu a retenu l’attention et a enthousiasmé les grands noms du monde du théâtre. Le protagoniste de »The Boys », Jack Quaida publié plusieurs images prises à l’intérieur du jeu sur leurs réseaux sociaux.

» Red Dead Redemption II » a son histoire une décennie avant le premier volet de » Red Dead Redemption » prenant comme intrigue principale les derniers jours du gang de Dutch Van der Linde avant que chacun de ses membres ne prenne des chemins séparés.

L’univers RDR a commencé dans le premier jeu avec le hors-la-loi John Marston, qui cherche à racheter son passé en mettant de côté une vie de crime. Cependant, dans ce deuxième volet, nous contrôlons Arthur Morgan, une pièce fondamentale du gang néerlandais Van der Linde, qui se débat dans son parcours pour comprendre entre ce qui est bien et ce qui est mal.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Les fans découvrent l’appartement de Kingdom Hearts IV dans la vraie vie







Au-delà de son histoire complexe et de ses personnages bien écrits, le jeu continue de conquérir les fans pour son incroyable niveau de détail dans ses environnements, même dans les plus petites choses, comme les chutes de neige ou la fourrure des animaux. Même malgré sa sortie en 2019, les fans continuent de découvrir de nouveaux secrets particuliers, allant des illustrations cachées au comportement étrange des PNJ et même de la faune, qui donnent lieu à des intrigues secondaires dans le jeu.

L’avenir de la franchise Rockstar est encore inconnu, puisque « Red Dead Redemption II » a commencé son développement juste après le lancement du premier jeu, ayant un développement de 8 ans entre 2011 et 2019 et avec une équipe de plus de 2 mille personnes travaillant sur son développement. Ce deuxième opus s’est vendu à plus de 43 millions d’exemplaires et comportait un mode multijoueur appelé » Red Dead Online », où les joueurs peuvent explorer les vastes environnements de RDR II avec des joueurs du monde entier.