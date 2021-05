La capture de performances de Resident Evil Village a été prise au studio Sony Santa Monica

La capture de performance de Resident Evil Village a été enregistrée dans le studio de Sony Santa Monica, avec le propre groupe d’arts visuels et de services de PlayStation également dans le générique de la sortie. Ce n’est pas la première fois qu’un tiers exploite les ressources du détenteur de la plate-forme, car VASG est souvent crédité dans les jeux Call of Duty, parmi beaucoup d’autres.

Resident Evil: Séances de mocap de village tournées sur la scène Sony Santa Monica. La mise à l’échelle de la porte / du décor pour faire évoluer Lady Dimitrescu pour qu’elle corresponde au jeu est une technique courante pour les personnages plus grands que nature. https://t.co/FPhqkybtqN – Jonathan Cooper (@GameAnim) 9 mai 2021

De toute évidence, cela n’est pas nécessairement le signe d’un partenariat plus profond entre Sony et Capcom: le fabricant de PlayStation dispose d’un espace de capture de mouvement, et il est judicieux de le louer lorsqu’il ne l’utilise pas. Le travail d’animation dans le survival horror est donc absurdement bon et apporte beaucoup de caractère à l’un des meilleurs jeux PS5 de l’année à ce jour.