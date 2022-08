La captivante série DC qui balaie HBO Max en ce moment

hbo max

HBO Max a les différentes franchises DC en sa possession et cela lui permet de raconter les histoires de personnages très populaires comme celui de cette série.

© GettyLogo HBO Max

hbo max a en sa possession le droit de présenter les séries et films de Bandes dessinées DC ce qui signifie que des personnages comme Superman, Wonder Woman et Batman font partie du catalogue de la plateforme et c’est une bonne nouvelle pour les abonnés de ce service, qui est aussi l’un des moins chers du marché. En ce sens, nous pouvons parler d’une émission télévisée basée sur un personnage bien-aimé de DC qui balaie.

On se réfère à Pennyworthla série télévisée qui explore l’origine du majordome de Bruce Wayne, Alfred toujours aimé et bien considéré qui accompagne son patron en l’aidant dans sa mission de Homme chauve-souris ne combattant pas à ses côtés mais agissant comme une figure paternelle, un médecin, un ingénieur et même un cuisinier. Ce personnage est l’un des plus importants de la mythologie du Chevalier Noir.

Pennyworth est à la mode sur HBO Max

La série Pennyworth de hbo max raconte comment Alfred est en réalité un ancien soldat britannique des SAS qui fonde une société de sécurité et commence à travailler pour le milliardaire Thomas Wayne, l’homme qui deviendra plus tard le père de Bruce Wayne, le futur héros et sauveur de Gotham City. lui pour lutter contre des menaces telles que le Joker ou Bane.

Pennyworth il a été mieux accueilli par le public que par les critiques spécialisés. Dans Tomates pourries les gens acceptent la série télévisée à 85 %, ce qui est un chiffre élevé, tandis que les professionnels la cataloguent à 66 %, un chiffre nettement inférieur et disent : « Alors que les personnages intrigants et les décors impressionnants en font un thriller d’espionnage captivant, Pennyworth n’ajoute pas grand-chose au grand mythe de Batman ».

L’émission de télévision semble s’inspirer de thrillers dans la lignée des téléfilms. Sherlock Holmes dirigé par Guy Ritchie. Certains se demandent comment il se fait que Thomas Wayne ait une sœur et que le père de Bruce travaille secrètement pour le gouvernement au lieu de faire des affaires à Gotham City pour renforcer son statut de philanthrope millionnaire. Bien sûr, le spectacle prend ses libertés avec le mythe de la chauve-souris et cela peut être une distraction.

Pennyworth a été développé par Bruno Heller et le casting principal comprend Jack Bannon comme Alfred Pennyworth, Ben Aldridge comme Thomas Wayne, Hainsley Lloyd Bennett comme Deon « Bazza » Bashford, Ryan Fletcher comme Wallace « Dave Boy » McDougal, Dorothy Atkinson comme Mary Pennyworth, Ian Puleston-Davies comme Arthur Pennyworth , Paloma Faith comme Bet Sykes, Jason Flemyng comme Lord James Harwood, Polly Walker comme Peggy Sykes et Emma Paetz comme Martha Kane.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂