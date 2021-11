La capsule NASA-SpaceX transportant 4 astronautes revient sur Terre, mettant fin à une mission de 200 jours dans la station spatiale

Banggood Astronaut Capsule Respirable Pet Puppy Cat Travel Bag Space Carrier Bag

Caractéristiques :1. Modèle: astronaute2. Matériel: PU + ABS3. Couleur: noir, rose, jaune, brun4. Taille: 32 * 20 * 37CM (L * W * H)Caractéristiques :1. Sac à dos portable pour emmener votre animal de compagnie pour les voyages, les soins de santé et autres activités de plein air2. Couvercle transparent intégré avec trous de ventilation, votre chat de compagnie regarde à travers le sac.3. Avec un tapis doux dans le sac, procurez une sensation de confort à votre animal pendant la pose.4. Grand espace, ne blessera pas votre animal lors de son utilisation.5. Lutilisation dun matériau de ventilation à lintérieur et à lextérieur aide votre animal à respirer sans à-coups, ne laisse pas dodeur et vous procure également une sensation de confort lors de lutilisation.6. 4 couleurs pour la sélection, adaptées à différents types de personnes.7. Fermeture à glissière et poignée intégrées pour une utilisation pratique.8. Base durable pour une utilisation de longue durée.9. Ce sac peut contenir 5 kg danimaux.Le forfait comprend :1 x sac à dos pour animaux de compagnie