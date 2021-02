La capsule Crew-1 de SpaceX bat le record du vaisseau spatial américain établi en 1974

Les astronautes de la Station spatiale internationale ont célébré leur SpaceX le vaisseau spatial a atteint un jalon dimanche (7 février), en se connectant avec un ancien astronaute de la NASA qui a contribué à établir le précédent record de longue date.

Les quatre membres d’équipage qui ont lancé le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon « Resilience » en novembre dernier marqué leur capsule dépassant les 84 jours , 1 heure et 15 minutes qui était le précédent record américain pour un vaisseau spatial en vol, tel qu’établi par le Module de commande Apollo qui a volé sur le Skylab 4 mission d’atelier orbital de 1973 à 1974.

Les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), se sont entretenus dimanche avec le pilote scientifique de Skylab 4 Ed Gibson, à un jour du 47e anniversaire depuis que lui et ses deux coéquipiers, feu Jerry Carr et Bill Pogue, sont revenus sur Terre. Par coïncidence, les records de durée des engins spatiaux américains antérieurs et actuels ont été établis à 47 ans et un jour d’intervalle.

« Lors de notre 84e jour dans l’espace, Crew-1 étend le record de la plupart des jours dans l’espace pour une capsule spatiale humaine américaine », a déclaré Glover écrit sur Twitter .

« Photo d’équipage » conjointe « historique! » ajouta Noguchi, sous-titrer une image le montrant lui et ses trois coéquipiers Crew-1 avec Gibson, qui était connecté par vidéo sur un écran d’ordinateur. « Nous avons été honorés et ravis de parler à l’astronaute Skylab Ed Gibson. »

Pour Gibson, les 84 jours enregistrés le 8 février 1974 étaient plus qu’un simple record pour son vaisseau spatial et celui de ses équipiers; c’était aussi la plus longue période pendant laquelle un astronaute américain avait vécu dans l’espace. Ce record a duré jusqu’au 6 juin 1995, lorsque l’astronaute de la NASA Norm Thagard a dépassé 84 jours à bord de l’ancienne station spatiale russe Mir. (Thagard, dont la mission Mir a prolongé un mois supplémentaire pour un total de 115 jours, a été lancé et a atterri sur deux vaisseaux spatiaux différents.)

En relation: Skylab, la première station spatiale américaine expliquée

Le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon « Resilience » est vu amarré à l’adaptateur d’amarrage avant du module Harmony à la Station spatiale internationale le 27 janvier 2021, 11 jours avant de dépasser le record de durée de vol du vaisseau spatial avec équipage américain détenu par Skylab 4 depuis 1974. (Crédit d’image: NASA)

Depuis lors, les astronautes américains enregistrent des séjours de plus en plus longs à bord des stations spatiales, en commençant par Mir puis à bord de la Station spatiale internationale. L’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly détient le record américain actuel pour un seul vol spatial, fixé à 340 jours en mars 2016.

En comparaison, la durée la plus longue pendant laquelle l’un des orbiteurs de navette de la NASA est resté en orbite était de 17 jours, 15 heures et 53 minutes. La plus longue durée de vol enregistrée par un vaisseau spatial avec équipage à ce jour était de 215 jours, 8 heures et 22 minutes, fixée par la capsule russe Soyouz TMA-09 en 2007.

L’Association of Space Explorers (ASE) a organisé le dimanche 7 février 2021 les astronautes de l’équipage 1 de la Station spatiale internationale pour discuter avec le pilote scientifique de Skylab 4, Ed Gibson. (Crédit d’image: NASA)

L’appel entre les astronautes Crew-1 et Gibson, qui n’a pas été diffusé au public, a été organisé par l’Association of Space Explorers (ASE), une organisation représentant plus de 400 personnes ayant effectué au moins une orbite dans un vaisseau spatial.

«Nous sommes honorés et privilégiés de pouvoir connecter les astronautes de notre planète natale entre eux et avec leurs amis et collègues de la Station spatiale internationale!» l’ASE a écrit en réponse au tweet de Noguchi. « Heureux que nous ayons pu aider! Félicitations à vous et à l’équipage! »

La NASA a également noté le nouveau record sur son site Web et ses canaux de médias sociaux.

Dragon « Résilience » de SpaceX devrait renvoyer les astronautes Crew-1 sur Terre à la fin mars après environ 160 jours de vol. SpaceX a conçu Dragon pour être capable de rester ancré à la station spatiale jusqu’à 210 jours.