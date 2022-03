La capacité la plus absurde au monde : un nouveau chapitre One-Piece révèle le véritable pouvoir gangrené de Luffy

D’après mangaka Eichiro Odale cerveau derrière le manga une pièce, son histoire épique de pirates, de mystérieux trésors et des pouvoirs du diable approche lentement mais sûrement de sa dernière ligne droite. Et le derniers chapitres prouve que la finale pourrait bien être à portée de main.

Si vous ne regardez que l’anime pour le manga, lequel des modèles en retard de quelques chapitresnous vous recommandons de ne pas lire plus loin à ce stade, car ce qui suit suivra spoilers massifs. Cependant, si votre curiosité l’emporte, vous découvrirez maintenant ce que Luffy a de plus célèbre Gomme Gomme Fruits vraiment à vous.

One Piece: Manga Chapter 1044 révèle le véritable pouvoir diabolique de Luffy

Déjà dans le dernier chapitre de One Piece, les choses sont devenues chaudes et les événements présentés ont déclenché un flot de discussions sur le net, devenant finalement le protagoniste Singe D Luffy à la fin du chapitre 1043 de ce Empereur Kaido tué d’un coup violent… pour ensuite être considéré joie garçon se relever.

Puisque les allusions et références qui affectent Joy Boy sont très rares et remontent parfois très loin dans l’histoire, notre rédacteur en chef Sven Raabe les faits à l’intérieur One Piece : Qui est le personnage mythique Joy Boy dans l’épopée pirate ? compilé à nouveau. N’hésitez pas à y jeter un œil si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire.

Dans le dernier chapitre de One-Piece, nous apprenons enfin si Luffy est toujours lui-même ou est réellement devenu Joy Boy, l’humain légendaire qui il y a 800 ans aurait dû vivre.

En fait, il semblerait que Joy Boy et Luffy pas la même personne sont, mais seulement les deux même fruit du diable possédé, à savoir le fruit gomme-gomme, qui s’est maintenant réveillé grâce à la renaissance de Luffy.

Fruit du démon éveillé on le sait depuis le duel légendaire entre Luffy et Don Quichotte de Flamingoparce qu’à cette époque il Samouraï des mers a expliqué à notre héros que Devil Fruit a un autre niveau qui doit d’abord être réveillé, et lui a montré directement au combat quelle différence un tel niveau est niveau supérieur apporte avec lui.

Avec Luffy, le saut en puissance semble nettement plus important, comme on peut le voir non seulement à la fin du chapitre, mais aussi à travers le 5 sages dans Mary Joah se faire confirmer. Ils parlent du fruit de la gomme à mâcher et déclarent que le gouvernement essaie de mettre la main sur ce fruit du démon depuis 800 ans.

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Mais jusqu’à présent, cela leur a toujours glissé entre les doigts, ce qui, selon eux, pourrait être dû au fait que les fruits du diable vous rendent propre bien posséder. Il était donc probablement plus important pour eux de retirer Luffy du jeu, même si cela signifiait qu’ils La colère de Kaido prendre des risques. Nous découvrirons pourquoi il en est ainsi un instant plus tard.

Parce que le fruit gomme-gomme n’est pas, comme on le supposait précédemment, un fruit du type Paraméciedonc un fruit du démon surhumain, mais du type Zoan. Et pas n’importe lequel, mais un fruit zoan mystiqueprobablement le fruit du démon le plus rare de tout le monde de One Piece.

Mais ça va encore mieux, car selon les cinq sages, le fruit du démon de Luffy est le Fruit humain-humain de type Nika, le dieu solaire mentionné précédemment dans One Piece. L’imagination humaine est la seule limite au combat et les utilisateurs eux-mêmes en sont l’incarnation guerrier de la libertéqui peut mettre un sourire sur le visage des autres.

Lorsque ce fruit du démon s’éveille, il les amplifie forces physiques de l’utilisateur de manière exponentielle et lui accorde encore plus de liberté. Selon une légende c’est la capacité la plus absurde du monde entier. Pour confirmer cela, nous voyons Luffy se profiler dans le ciel, dansant dans les airs et riant aux éclats.

Juste pour enfin vitesse 5 pour activer et reprendre le combat avec Kaido. Bien que Luffy soit ravi que son adversaire soit toujours en vie, il semble que Luffy soit maintenant nettement plus fort que l’Empereur et puisse même transformer le paysage en caoutchouc, un peu comme le pouvoir gangrené éveillé de Flamingo, qui transforme tout en fils.