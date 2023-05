La campagne en ligne #SaveTheWinchesters reçoit le soutien de Jeffrey Dean Morgan

Nouvelles que Les Winchester ne serait pas renouvelé pour une deuxième saison a été un coup dur pour les fans de la série préquelle Supernatural. Comme prévu, une campagne en ligne pour sauver l’émission a commencé presque immédiatement avec le hashtag #SaveTheWinchesters apparaissant sur divers canaux de médias sociaux. Cependant, il n’y a rien de tel que d’obtenir un peu de pouvoir de star pour rejoindre le combat, et Les Winchester ont reçu un allié particulièrement approprié sous la forme de Surnaturel étoile Jeffrey Dean Morgan.





Bien qu’il ait été le plus connu ces dernières années pour jouer Les morts-vivants‘s Negan, Morgan a joué l’original John Winchester dans Surnaturel, a donc un peu d’histoire avec le personnage. Maintenant, il semble que Morgan soit quelqu’un d’autre qui pense que la série n’a pas eu la chance de suivre les traces de son prédécesseur et de devenir un succès sur plusieurs saisons.

Morgan a commenté un message de Les Winchester‘ le producteur Daniel Ackles, qui a produit la série avec la star Jensen Ackles. La publication Instagram a qualifié d ‘ »honneur » d’avoir travaillé sur la série, et a ajouté qu’il y avait encore de l’espoir que l’opportunité de « continuer le voyage » se présente. En réponse, Morgan a écrit :

« Aime ça! Bon groupe de punks ici !!! Bonne chance à tous pour trouver une nouvelle maison. Show, fans, ces acteurs, vous deux… avez fait le travail pour mériter plus que 19 saisons supplémentaires. Xxx »

Suivant les traces de Supernatural, l’émission allait toujours avoir une base de fans immédiate sur laquelle s’appuyer, et compte tenu de la façon dont le public s’est massivement éloigné des émissions programmées du réseau pour profiter des programmes et des séries comme et quand ils le souhaitent sur les plateformes de streaming, Les Winchesters est un spectacle qui pourrait certainement avoir une seconde chance ailleurs.

Les Winchesters n’étaient-ils qu’une autre victime de la restructuration de la CW ?

À première vue, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un spectacle peut être annulé rapidement. De mauvaises notes, de mauvaises critiques et un échec général à avoir tout type de connexion avec un public sont autant de raisons qui peuvent conduire à l’annulation anticipée d’émissions qui devraient pouvoir attirer une base de fans dédiée. Cependant, en ce qui concerne la vague massive d’émissions annulées sur The CW, de nombreuses décisions ont été prises en coulisses qui ont été affectées par la restructuration en cours du réseau.

Au cours de la dernière année, The CW a abandonné la quasi-totalité de son contenu scénarisé, ce qui a vu la disparition de la Arrowverse – y compris l’annulation très médiatisée de Légendes de demain et la fin de Le flash – et de nombreuses autres émissions autrefois populaires. Bien que les annulations aient suscité de nombreuses campagnes en ligne, des campagnes d’affichage et plus encore, il n’est actuellement prévu pour aucun des spectacles annulés de trouver des maisons ailleurs.

Si Les Winchester sera en mesure d’inverser la tendance et de se trouver un nouvel endroit pour continuer l’histoire de John et Mary Winchester n’a pas encore été vue, mais elle a certainement autant de chances que n’importe quelle autre.