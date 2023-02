La campagne des fans de Warrior Nun prend son envol à l’échelle internationale

nonne guerrière les fans n’abandonnent pas et se battent maintenant sur la scène internationale. Après avoir installé des panneaux d’affichage à Los Angeles, près du siège social de Netflix, et envahi Time Square avec leur campagne, les soi-disant Halo Bearers conquièrent désormais Londres pour demander la continuité de l’histoire créée par Simon Davis Barry.





Après que le nouveau co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, ait défendu les décisions de la société d’annuler des émissions, précisant qu’à son avis, ils ne laissaient jamais annuler une production vraiment réussie; Les fans de Warrior Nun ont doublé leurs efforts et, en plus d’envahir les médias sociaux, ils ont mené leur combat dans le monde réel.

Actuellement, la pétition demande à Netflix de reconsidérer et de reprendre l’histoire, ou au moins de lui permettre d’avoir un film, donc il a une certaine fermeture, comme cela s’est produit avec Sens8 à l’époque. Si cela ne se produit pas, l’autre option est qu’un nouveau service ou un nouveau réseau de télévision achète la série pour la continuer.

Qu’est-ce que Warrior Nun?

nonne guerrière est une série télévisée dramatique fantastique américaine basée sur la série comique éponyme de Ben Dunn. Dans un style manga, il raconte l’histoire de Sister Shannon Masters, un personnage très Jeanne d’Arc qui fait partie d’un ordre militaire de religieuses guerrières au service de l’Église catholique. Croyez-le ou non, sa création est basée sur l’histoire vraie de Marie Chantal, qui est apparue dans un article du New York Times de David González sur un groupe de religieuses qui ont dû apprendre à se battre pour travailler dans un quartier dangereux.

La série raconte l’histoire d’Ava, une jeune femme paralysée qui a vécu toute sa vie dans un orphelinat tenu par des religieuses jusqu’au jour de sa mort. Mais étant à la morgue, une fraternité de nonnes guerrières entre en scène et, essayant de fuir les forces obscures, insère un artefact céleste dans le corps d’Ava.

Cet artefact redonnera non seulement la vie et la pleine mobilité de ses membres à la jeune femme, mais lui donnera également une série de pouvoirs dignes de tout super-héros, tels que la régénération, la super force et la super agilité. Mais elle découvre bientôt que des forces cachées cherchent à la contrôler à leurs propres fins.

nonne guerrière étoiles Alba Baptista comme Ava Silva, Tristán Ulloa comme Père Vincent, Kristina Tonteri-Young comme Sœur Beatrice, Lorena Andrea comme Sœur Lilith, Toya Turner comme Shotgun Mary, Thekla Reuten comme Jillian Salvius, Sylvia De Fanti comme Mère Superion, Emilio Sakraya comme JC , Olivia Delcán comme sœur Camila, Joaquim De Almeida comme cardinal Duretti, May Simón Lifschitz comme Chanel, Dimitri Abold comme Randall et Charlotte Vega comme Zori.