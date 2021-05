La campagne de maillots de bain met en vedette une mère qui allaite … et sa mère de 72 ans

Liz Ariola, 35 ans, et sa mère, Barbara Costello, 72 ans, n’ont jamais rêvé qu’elles seraient les visages de la positivité corporelle pour une campagne nationale, mais c’est un rôle dans lequel elles sont heureuses de se retrouver … tout en portant des maillots de bain.

Liz Ariola et Barbara Costello posent pour la campagne de natation estivale de Summersalt. Gracieuseté de Summersalt

Ariola, du célèbre blog de maman Mme Nipple, était trois mois après l’accouchement avec son troisième fils lorsqu’elle a reçu un message Instagram de la marque de maillots de bain Summersalt.

«J’étais un peu comme:« Je me demande de quoi ils veulent parler »», a-t-elle dit à TMRW, ajoutant qu’elle avait initialement donné à la marque l’adresse e-mail de sa mère par accident.

Quand ils ont suivi, Ariola a plaisanté en disant que sa mère avait 72 ans, mais s’ils la voulaient en maillot de bain, elle pouvait «y arriver aussi!

Et la société était à fond.

Costello, connu affectueusement sous le nom de Brunch avec Babs sur TikTok, a rapidement amassé un public pendant la quarantaine après être devenu une star pour ses vidéos de cuisine enthousiastes et a accepté de rejoindre sa fille dans la campagne, mais le duo avait quelques réserves.

«J’allaite et je n’ai pas de lait pompé», a déclaré Ariola aux coordinateurs marketing de Summersalt. «Je n’avais pas vraiment de garde d’enfants à ce moment-là et il n’avait pas encore été nourri au biberon, alors j’ai dit: ‘Puis-je amener le bébé sur le plateau?’ et la marque était à bord. «

Costello, mère de quatre enfants et grand-mère de huit enfants, craignait d’être photographiée en deux pièces et voulait s’assurer que les costumes étaient quelque chose qu’elle se sentait à l’aise.

Les deux femmes ont déclaré qu’elles se sentaient à l’aise sur le plateau, dansant sur la musique de Taylor Swift après une visite avec les cheveux et le maquillage. Ariola, qui a partagé que les luttes passées en matière d’image corporelle l’avaient peut-être précédemment empêchée d’accepter cette opportunité, a déclaré qu’elle se nourrissait de l’énergie de sa mère.

Liz Ariola pose avec son fils, Scooter, devant son panneau d’affichage à New York. Gracieuseté de Liz Ariola

« Elle est passée avant moi et elle était devant la caméra en train de danser en maillot de bain », a déclaré Ariola. « Il y a une tonne de gens qui captent ça et cette énergie est contagieuse. Pouvoir la voir faire ça à 72 ans était inspirant et m’a donné en quelque sorte l’élan de sortir. »

Mais quand il était temps pour Ariola de briller, il était également temps de nourrir son fils, Scooter. Le résultat? Photos puissantes d’une maman post-partum qui allaite son enfant tout en portant un maillot de bain rouge.

Summersalt a lancé la campagne positive pour le corps le 14 mai, qui met en vedette 24 femmes diverses à toutes les étapes de la vie portant des maillots de bain colorés, y compris la militante Jari Jones et le mannequin Lauren Wasser, qui a perdu les deux jambes à cause du syndrome de choc toxique.

«Je ne pourrais pas être plus fière de ce que représente cette campagne», a déclaré Reshma Chattaram Chamberlin, cofondatrice et chef de la marque et responsable numérique de Summersalt à TMRW, ajoutant qu’en tant qu’immigrante indienne aux États-Unis à la fin de son adolescence, elle l’a fait. Je ne vois pas beaucoup de femmes qui lui ressemblaient dans la publicité. « C’est un honneur de donner vie à quelque chose comme ça car cela envoie un message si important aux femmes, mais aussi aux jeunes générations qui peuvent voir que la beauté n’est pas une taille unique -toute approche. Je sais de première main à quel point il est important de représenter de nombreuses communautés qui ne figurent normalement pas dans les campagnes de marketing. «

Lorsque la campagne a été lancée, Ariola et Costello ont reçu des commentaires positifs de leurs communautés en ligne respectives.

«Une maman m’a envoyé un message direct et m’a raconté à quel point sa fille se débattait vraiment», a expliqué Ariola. «Sa fille est depuis deux mois post-partum et la maman était au point où elle ne pouvait plus rien faire à ce sujet. La maman a dit qu’elle avait vu mon message et avait remarqué que sa fille aimait ça et elle a commencé à pleurer. merci de m’avoir fait connaître et de représenter la maternité de manière réelle pour sa fille. C’était l’un des premiers messages que j’ai reçus et cela me semblait super spécial. «

La campagne Summersalt a été présentée sur des panneaux d’affichage et dans le New York Times. Gracieuseté de Liz Ariola

Pour Ariola, être photographiée pendant l’allaitement va bien au-delà d’une seule photo ou campagne.

«Tant de femmes parlent de normaliser l’allaitement maternel, de normaliser le corps post-partum, mais il s’agit bien plus de normaliser la maternité», a-t-elle déclaré. « Le voyage de tomber enceinte, d’être enceinte, ces premières années … Vous pensez au marketing en général et les aspects réels et bruts de la maternité sont absents. »

Les deux femmes ont partagé que le but ultime était de se connecter avec les mères à toutes les étapes.

« Babs a fait un travail incroyable en émulant vraiment la positivité corporelle en grandissant et cela m’a été transmis et c’est quelque chose que je veux transmettre à mes propres enfants », a déclaré Ariola. «Pouvoir participer avec une entreprise qui s’alignait là-dessus était si spécial.»

Pour Ariola et Costello, qui figurent maintenant sur des panneaux d’affichage à la fois à New York et en Californie, ainsi que dans une diffusion complète du New York Times, faire partie d’un groupe de femmes aussi diversifié se sentait important.

« Je crois que vous n’êtes jamais trop vieux pour essayer de nouvelles choses et continuer à vivre avec joie et enthousiasme », a déclaré Costello, ajoutant que beaucoup de ses abonnés ont déclaré que l’annonce leur avait donné confiance. « Une personne en particulier m’a dit: ‘Tu sais quoi, je n’attends pas d’acheter mon costume cette année. Je vais acheter mon maillot de bain maintenant.' »

Lori Coulter, cofondatrice et PDG de Summersalt, a ajouté: «Notre campagne d’été incarne l’essence même de ce que Summersalt représente: la positivité corporelle et la joie. Nous espérons que cette campagne inspirera les femmes à être un peu plus gentilles avec elles-mêmes et à plonger cet été. »