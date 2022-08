La campagne de financement 2022 de la communauté Assassin’s Creed fournira des dons à la British Heart Foundation et à l’American Heart Association

La Assassin’s Creed La communauté s’est souvent regroupée pour faire des choses incroyables, même si les membres ne sont pas toujours d’accord. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la façon dont la communauté a soutenu des causes appropriées pour Assassin’s Creed, comme la façon dont la communauté a célébré chaque jeu semaine après semaine dans le cadre de Ubisoftde l’événement AC15.

L’année dernière, la collecte de fonds Assassins in Need, qui a réuni plusieurs joueurs d’Assassin’s Creed, des communautés et des entreprises connexes, a collecté des fonds pour la sensibilisation à la santé mentale. De plus, les bénéfices de la dernière collecte de fonds Assassins in Need, organisée par la page communautaire d’Assassin’s Creed, The Ones Who Came Before, ont été reversés à la Fédération mondiale pour la santé mentale.

La collecte de fonds de cette année s’appelle Assassins in Need: Heart of the Creed et durera jusqu’au 10 septembre 2022. L’American Heart Association et la British Heart Foundation, qui soutiennent des installations dans le monde entier avec la recherche médicale cardiovasculaire, l’enseignement et d’autres services , sont les bénéficiaires des efforts de collecte de fonds de cette année. De plus, The Ones Who Came Before collabore avec de nombreuses entreprises et groupes sur cette collecte de fonds pour en faire la plus importante à ce jour, avec un objectif de 1 500 €.

Cette cause particulière a été choisie en mémoire du scénariste d’Assassin’s Creed Russell Lees et en l’honneur des nombreux membres de la communauté qui ont perdu des membres de leur famille et des amis à cause de maladies cardiaques. Après avoir travaillé avec Ubisoft pendant 12 ans, Lees est décédé en janvier 2022 des suites d’une crise cardiaque. Pendant cette période difficile, « nos pensées vont à sa famille et à ses amis », selon le GoFundMe.

Même s’il ne s’agit pas de l’objectif principal, il convient de souligner que plusieurs projets marquants seront annoncés lorsque la campagne de financement se rapprochera de son objectif. Par exemple, Roger Craig Smith, qui joue Ezio, a reconnu ses supporters à un moment donné lors de la campagne Assassins in Need l’année dernière.