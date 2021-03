La caméra à énergie sombre prend des images hyper-détaillées des galaxies naines proches

De nouvelles images incroyablement détaillées des grands et petits nuages ​​de Magellan pourraient révolutionner notre compréhension des étoiles constituant ces deux galaxies naines.

Les Grands et Petits Nuages ​​de Magellan sont une paire de galaxies naines voisines de notre Voie Lactée. Leur proximité signifie que ces galaxies satellites permettent aux astronomes d’étudier comment ces galaxies se forment, d’autant plus que les nuages ​​de Magellan sont toujours des étoiles en formation active et rapide.

Ces nouvelles images et vidéos font partie de la deuxième goutte de données du Survey of the Magellanic Stellar History (SMASH), l’enquête la plus complète à ce jour sur les nuages ​​de Magellan. Les données comprennent environ 4 milliards de mesures de 360 ​​objets à l’aide de la caméra à énergie noire (DECam) de l’observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili.

Vidéo: Grands et petits nuages ​​de Magellan dans l’imagerie la plus détaillée à ce jour

Avec une caméra à énergie sombre, les astronomes ont désormais la meilleure vue grand angle du petit nuage de Magellan à ce jour. (Crédit d’image: CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / SMASH / D. Nidever / Travis Rector / Mahdi Zamani / Davide de Martin)

« Ce sont de belles images multicolores des galaxies voisines les plus proches de la Voie lactée », a déclaré Glen Langston, responsable du programme de la National Science Foundation, dans un communiqué de la NSF. « Grâce au soin apporté par l’équipe dévouée, ils nous donnent une vue remarquable sur les 13 milliards d’années d’histoire de la formation d’étoiles dans ces galaxies. »

L’enquête SMASH a nécessité environ 50 nuits d’observations effectuées par une équipe internationale d’astronomes. La version récente se concentre sur les zones centrales et les plus complexes des nuages ​​de Magellan. Ces nuages ​​posent un peu de problème aux astronomes: parce que les structures sont si proches de notre galaxie, elles couvrent une grande partie du ciel. L’immense champ de vision de DECam a surmonté le défi de cartographier des objets si proches de nous et a capturé des détails de certaines des parties les plus intéressantes des nuages ​​de Magellan.

Parmi le nouvel ensemble de données, il y a des preuves que la paire de galaxies s’est heurtée dans un passé récent, déclenchant un nouvel épisode de formation d’étoiles intense.

À long terme, les astronomes de SMASH espèrent utiliser les informations qu’ils trouvent sur l’histoire de la formation des étoiles dans les nuages ​​de Magellan pour créer un «film» sur l’évolution de ces galaxies au fil du temps. Les chercheurs prévoient également de demander aux scientifiques citoyens d’aider à trouver des amas d’étoiles et de mesurer la teneur en métal des étoiles dans ces galaxies.

Le deuxième ensemble de données de SMASH sera mis à la disposition de la communauté astronomique dans son ensemble via Laboratoire de données Astro et l’Astro Data Archive.

