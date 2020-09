La calotte glaciaire du Groenland est entrée dans un état de perte de masse soutenue, une étude dit qu’elle est irréversible

Tendance FP04 sept.2020 09:38:40 IST

Une étude récente menée par un groupe de chercheurs indique maintenant que la calotte glaciaire du Groenland est entrée dans un état de perte de masse durable irréversible et ne pourra pas compenser la perte de glace, même si le réchauffement climatique devait prendre fin bientôt.

L’étude a examiné 40 ans de données satellitaires et a déclaré que la calotte glaciaire du Groenland, qui couvre près de 80% de la vaste île, contient l’équivalent d’environ 24 pieds d’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer et que son retrait accéléré est le plus grand contributeur à la hausse. niveau de la mer dans le monde.

L’étude, dirigée par Michalea King of the Centre de recherche polaire et climatique de Byrd ont constaté que le retrait des glaciers a poussé la calotte glaciaire à un état déséquilibré, ce qui suggère que même si les océans et l’atmosphère arrêtent de se réchauffer, la calotte glaciaire continuera à perdre plus de glace qu’elle n’en gagnera.

Selon les chercheurs, la glace perdue au cours d’une année donnée est généralement reconstituée par des chutes de neige en hiver pour maintenir une masse quasi constante. Cependant, depuis le début de 2000, la glace rejetée par les glaciers de sortie a dépassé les chutes de neige annuelles.

Selon King, le changement est comme un point de basculement qui n’est probablement pas réversible dans un proche avenir.

Ian Howat, directeur du Byrd Polar and Climate Research Center et co-auteur de l’article, a déclaré que l’éclaircie à plus long terme tout au long du 20e siècle a conduit à une augmentation du taux de décharge à travers les glaciers de sortie.

Selon les auteurs de l’étude, avant 2000, 420 gigatonnes de glace étaient rejetées annuellement. Dans les années suivantes, le taux est passé à 480 gigatonnes de glace rejetées annuellement.

«Lorsque tous ces glaciers se sont retirés en même temps, cela a suffi à augmenter considérablement la vitesse à laquelle la glace s’écoule dans l’océan», a déclaré Howat, ajoutant que c’était comme si le déversoir du barrage était ouvert.

Selon l’auteur principal King, 60 gigatonnes supplémentaires chaque année de chutes de neige ou de fonte réduite du glacier seraient nécessaires pour revenir à un état équilibré.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue scientifique Communications Terre et environnement le 13 août. Il mentionne que les chercheurs ont découvert que l’augmentation du débit glaciaire était principalement due au retrait des fronts glaciaires plutôt qu’à une calotte glaciaire intérieure.

