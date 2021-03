La calotte glaciaire du Groenland a complètement fondu au moins une fois au cours du dernier million d’années

19 mars 2021 11:03:59 IST

La calotte glaciaire au sommet du Groenland – qui contient suffisamment d’eau gelée pour submerger les villes côtières du monde entier – a fondu au sol au moins une fois au cours du dernier million d’années malgré des niveaux de CO2 bien inférieurs à ceux d’aujourd’hui, ont rapporté des scientifiques stupéfaits. La découverte surprise de fossiles végétaux dans des échantillons de sol extraits dans les années 1960 par des ingénieurs de l’armée américaine sous deux kilomètres de glace est une preuve irréfutable que le Groenland – trois fois plus grand que le Texas – était couvert de lichens, de mousse et peut-être d’arbres dans le pays non -un passé si lointain.

C’est également un signal d’alarme pour l’impact accéléré du changement climatique.

« Nos résultats nous indiquent que la calotte glaciaire du Groenland est vulnérable », a déclaré Paul Bierman, géologue à l’Université du Vermont et auteur principal d’une étude publiée cette semaine dans les Actes de la National Academy. AFP.

Jusqu’à la fin des années 1990, la calotte glaciaire du Groenland était à peu près en équilibre, gagnant autant de masse à cause des chutes de neige qu’elle en perdait en été à cause de l’effritement des glaciers et de la fonte.

Mais au cours des deux dernières décennies, le rythme accéléré du réchauffement climatique a bouleversé cet équilibre.

En 2019, le Groenland a rejeté plus d’un demi-billion de tonnes de glace et d’eau de fonte, soit 40% de l’élévation totale du niveau de la mer cette année-là.

Si la calotte glaciaire disparaissait complètement, elle soulèverait les océans mondiaux de près de sept mètres (22 pieds).

Même une élévation de deux mètres redessinerait les côtes du monde et rendrait les terres occupées aujourd’hui par des centaines de millions de personnes inhabitables.

600 missiles nucléaires

« Ce n’est pas un problème de 20 générations », a déclaré Bierman. « C’est un problème pour les 50 prochaines années. »

Les preuves physiques de paysages ensoleillés au Groenland au cours du dernier million d’années n’existeraient pas sans un plan de la guerre froide visant à cacher des centaines de missiles nucléaires sous une montagne de glace à environ 120 kilomètres (75 miles) à l’intérieur des terres de la côte nord-ouest de l’île.

En construisant Camp Century – présenté au monde comme une station scientifique polaire – des scientifiques du gouvernement américain ont foré une carotte de glace de 1,4 kilomètre (4560 pieds), y compris quelques bouchons de terre gelée à la fin.

Les échantillons de sol se sont retrouvés dans un congélateur au Danemark, où ils ont été redécouverts en 2017 et envoyés à l’Université du Vermont.

Bierman se souvient du choc d’avoir réalisé ce qu’ils contenaient.

«J’ai regardé dans le bac d’eau dans lequel nous avions lavé les sédiments et j’ai fait une double prise», a-t-il dit. « Flotter à la surface était quelque chose de noir et de petit. »

Bierman a remis l’objet non identifié à son collègue et co-auteur Andrew Christ.

« Il a regardé le canon du microscope et a crié. C’était une brindille sous un mile de glace – incroyable! »

Point de basculement

Les échantillons ont été examinés par quatre équipes de chercheurs aux États-Unis et en Europe, et datés en mesurant les variations d’atomes, de radioactivité et de luminescence.

Les résultats suggèrent que la calotte glaciaire a disparu il y a environ un million d’années, et très probablement encore environ 600 000 ans plus tard.

Le plus déconcertant, peut-être, sont les conditions dans lesquelles la calotte glaciaire a fondu.

Le principal moteur du réchauffement climatique aujourd’hui est l’accumulation dans l’atmosphère de CO2, qui est passée depuis le milieu du XIXe siècle d’environ 285 parties par million (ppm) à environ 415 ppm aujourd’hui.

On a longtemps supposé qu’il faudrait probablement des concentrations encore plus élevées pour pousser la calotte glaciaire du Groenland au-delà du «point de basculement» de la fonte irréversible.

Les nouvelles découvertes suggèrent le contraire.

«Le CO2 a naturellement varié au cours du dernier million d’années d’environ 180 ppm à 290 ppm», à peine au-dessus de la barre préindustrielle par rapport à laquelle le réchauffement climatique est actuellement mesuré.

Le groupe consultatif sur la science du climat de l’ONU, le GIEC, a prévu une élévation du niveau de la mer de toutes les sources d’un peu moins d’un mètre à la fin du siècle.

