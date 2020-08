La Californie ressemble à un cauchemar vue de l’espace en ce moment

Les deuxième et troisième plus grands incendies de l’histoire de la Californie brûlent maintenant en même temps. Avec plus de 500 autres incendies.

Le Golden State brule chaque année… Pas comme aujourd’hui

Le Golden State – une région aux étés méditerranéens longs, secs et ensoleillés – brûle naturellement chaque année. Mais pas comme cela.

High resolution satellite imagery of wildfires burning last night in Northern California. pic.twitter.com/SodJKm9B1M — CIRA (@CIRA_CSU) August 21, 2020

Les images satellites et aériennes récentes ci-dessous montrent la Californie recouverte d’une épaisse fumée alors que les flammes enflamment les régions montagneuses, les chaparraux et les déserts. Ces paysages existent dans un régime de feu changeant, alimenté par un climat qui se réchauffe sans cesse.

As the sun set yesterday, #GOESWest saw fires ignite and burn across the state of #California. The #CaliforniaWildfires recently intensified with the #LNUcomplexfire, which burned over 335 sq. miles in three days; currently, it is at 0% containment. pic.twitter.com/7Bh9aA9JSu — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 21, 2020

Le changement climatique se révèle dans les tendances. En voici une : Les dix plus grands incendies de l’histoire de la Californie ont tous brûlé au cours des 17 dernières années, depuis 2003. Les trois plus grands incendies ont brûlé depuis 2018.

Surveying the SCU Lightning Complex — this is now the third largest wildfire in CA history. pic.twitter.com/MKhVD8u48U — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020

If you don’t believe in climate change, come to California. This is from today. And is just a small part of the nearly 600 fires we are battling this week. pic.twitter.com/iv4stV3Aax — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020

D’où proviennent les incendies ?

Il est facile de comprendre pourquoi. Les incendies sont le résultat de l’interaction entre le temps, le climat et les combustibles (comme les herbes et les plantes desséchées). “C’est juste de la physique”, a déclaré John Bailey, un écologiste spécialiste des incendies à l’université d’État de l’Oregon, à Mashable en 2019. Mais les températures en Californie augmentent depuis la fin du XIXe siècle. De plus, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses dans un climat plus chaud, et une vague de chaleur d’une rare intensité a frappé l’Ouest pendant des semaines – établissant peut-être le record de la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Cet air chaud et sec dessèche la végétation, augmentant considérablement les risques d’incendie.

Siberia, California, Australia. The massive wildfires of 2020. pic.twitter.com/ithwTti9vN — Dakota Smith (@weatherdak) August 22, 2020

The 2nd & 3rd largest fires in California history are simultaneously burning, right now. pic.twitter.com/V7SdrOgckT — Dakota Smith (@weatherdak) August 22, 2020

“De 1972 à 2018, la Californie a connu une multiplication par cinq de la superficie annuelle brûlée, principalement en raison d’une multiplication par plus de huit de l’étendue des feux de forêt en été”, ont conclu l’an dernier les chercheurs en incendie. “L’augmentation de la superficie des feux de forêt en été est très probablement due à l’aridité atmosphérique accrue causée par le réchauffement”.

Le cadran climatique a donc été relevé pour les feux de forêt de Californie et de l’Ouest. Tout ce dont vous avez besoin à ce stade, c’est d’une étincelle. Et la semaine dernière, un siège de foudre (de plus de 12 000 coups) d’un système de tempête tropicale a éclairé la terre.

The smoke model posted by @NOAAResearch shows where the massive amounts of #smoke are expected to go in the next couple of days. @NOAA's #GOES17 satellite is showing where the #wildfire smoke is now, stretching from California to Texas. #CaliforniaWildfires #CAwx https://t.co/ymiSinLA8E pic.twitter.com/6CtnJ68iuP — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 20, 2020