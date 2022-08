La Californie et l’Illinois déclarent les urgences liées à la variole du singe

La Californie et l’Illinois ont déclaré lundi des urgences sanitaires dans leurs États concernant le virus du monkeypox.

La proclamation des gouverneurs accélérera l’administration des vaccins, le travail de recherche des contacts et les efforts de prévention, ont déclaré des responsables.

Lundi soir, la Maison Blanche a renforcé sa position contre le virus en confirmant que Bob Fenton et Demetre Daskalakis seront annoncés mardi comme coordinateur national de la variole du singe et comme adjoint, respectivement.

Fenton a aidé à diriger l’effort de vaccination de masse du pays pour Covid-19 en tant qu’administrateur par intérim de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Daskalakis est directeur de la division de prévention du VIH des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Le Dr Anthony Fauci, le principal conseiller médical de la Maison Blanche, a déclaré que la paire représente « une très bonne combinaison » pour lutter contre une maladie qui présente encore quelques mystères, notamment si le virus peut se propager lorsqu’un porteur ne présente aucun symptôme.

Les mouvements de la journée font suite aux déclarations d’urgence la semaine dernière dans l’État de New York, New York et San Francisco.

Le bureau du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré lundi dans un communiqué que sa décision apporterait à la lutte « une réponse pangouvernementale » qui aidera à financer la sensibilisation et la recherche sur la vaccination.

« Nous continuerons à travailler avec le gouvernement fédéral pour obtenir plus de vaccins, sensibiliser à la réduction des risques et soutenir la communauté LGBTQ dans la lutte contre la stigmatisation », a-t-il déclaré.

La proclamation permettra aux travailleurs des services médicaux d’urgence d’administrer des vaccins contre la variole du singe, a déclaré le bureau du gouverneur.

La réponse de l’État à la pandémie de coronavirus servira de guide pour lancer des cliniques de vaccination dans les communautés ciblées, selon la déclaration de Newsom.

Le sénateur d’État Scott Wiener, D-San Francisco, auteur de plusieurs lois concernant les questions LGBTQ +, a salué la déclaration sur le monkeypox. « Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour le contrôler », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans l’Illinois, Pritzker a déclaré dans un communiqué que sa déclaration donnerait également au ministère de la Santé publique le plein pouvoir de l’État pour distribuer des vaccins et informer le public sur le virus.

La maladie « nécessite la pleine mobilisation de toutes les ressources de santé publique disponibles pour empêcher la propagation », a-t-il déclaré dans le communiqué.

La déclaration de l’Illinois donne à l’État la possibilité de se procurer des vaccins de toute urgence, a déclaré le bureau du gouverneur.

La décision du gouverneur « ouvrira des lignes de communication et de coopération efficaces entre les États, une étape essentielle dans le suivi du monkeypox et l’amélioration des outils et des processus pour le prévenir et le traiter », a déclaré le directeur du département de la santé publique de l’Illinois, Sameer Vohra, dans le communiqué du gouverneur.

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré que la déclaration était indispensable.

« Cette déclaration d’urgence apporte une attention accrue et nécessaire à l’épidémie de Monkeypox (MPV) que nous voyons ici à Chicago, dans notre État et dans tout le pays », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les États qui comptent le plus de cas de monkeypox sont New York (1 390), la Californie (827) et l’Illinois (520), selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la grande majorité des cas dans le monde concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cependant, n’importe qui peut l’obtenir par contact quotidien avec les autres, et même avec les animaux, disent les experts.

Les symptômes courants comprennent une éruption cutanée avec des lésions, des malaises, de la fièvre et des ganglions lymphatiques enflés, selon les responsables de la santé. Des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires ont également été signalés pour la maladie, qui dure généralement de deux à quatre semaines, selon le CDC.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.