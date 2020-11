La Californie entre dans l’histoire avec un législateur bisexuel, Gen-Z, américano-asiatique

La Californie a élu son premier législateur d’État ouvertement bisexuel – Alex Lee, 25 ans, un Américain d’origine asiatique, qui est le plus jeune législateur d’État en huit décennies.

L’étoile montante Alex Lee est entrée dans l’histoire dans le comté de Santa Clara où il a remporté la 25e course de l’Assemblée du district par un glissement de terrain, recueillant plus de 72% des voix. Son concurrent, le républicain Bob Brunton, a remporté un peu moins de 28%.

Il a célébré sa victoire durement gagnée après une campagne où il a dû prendre un travail de livraison à temps partiel dans l’économie des petits boulots pour joindre les deux bouts alors qu’il refusait d’accepter l’argent de la campagne des entreprises.

«J’ai la distinction et la responsabilité d’être parmi les premières en Californie», a déclaré Lee après l’annonce du résultat.

«Je suis le premier législateur d’État ouvertement bisexuel en Californie, le plus jeune législateur d’État asiatique-américain et le premier législateur d’État Gen-Z. C’est une immense responsabilité de faire en sorte que plus de jeunes et plus de progressistes soient élus après moi pour battre et briser ces records.

Alex Lee, qui a été approuvé par le sénateur Bernie Sanders, a déjà des années d’expérience avec l’Assemblée de l’État ayant travaillé pour cinq législateurs différents, en tant que stagiaire ou assistant rémunéré.

Il n’avait que 23 ans lorsqu’il a décidé de se présenter aux élections et, d’après ses calculs, il a depuis frappé à 30 000 portes pour solliciter le soutien des électeurs.

«Je pense que les électeurs ont été très encouragés par le fait qu’un jeune comme moi a tant d’expérience dans l’élaboration de politiques et la gouvernance», a-t-il déclaré. CBS Local.

«Je tombais sur des gens quand nous frappions à la porte qui avaient 80 ans, qui disaient:« Notre génération a tout raté, il est donc temps pour vous tous de régler tous ces problèmes pour nous. Et ils l’ont dit d’une manière très encourageante.

Après des années à travailler dans les coulisses de la politique tout en connaissant l’insécurité du logement et de l’insécurité financière, il espère maintenant pouvoir être une force de changement.

Il a été fortement impliqué dans les manifestations de Black Lives Matter en juin et a en fait été arrêté après que San Jose ait imposé un couvre-feu à l’échelle de la ville.

«Nous essayions d’expliquer ce que nous faisions, nous ne faisions rien de mal», a-t-il dit ABC7 à l’époque, décrivant le comportement «brusque et agressif» des policiers qui lui ont attaché les poignets et l’ont jeté à l’arrière d’un wagon.

«Je suis très frustré que ce couvre-feu soit utilisé comme excuse pour réprimer les manifestants et réprimer la liberté d’expression.»