La calculatrice de Google est désormais encore meilleure : elle dispose d’une deuxième colonne spéciale pour les tablettes

La dernière version de Google Calculator pour tablettes met à jour son interface avec une deuxième colonne très utile.

Google dispose d’un écosystème complet de ses propres applications, qui viennent pré-installé sur la grande majorité des téléphones Android du marchédans lequel nous pouvons trouver à la fois des applications largement utilisées telles que Google Maps, Google Photos, Google Keep ou Google Drive, ainsi que des outils très utiles tels que Calendrier, Contacts ou Calculatrice.

En ce sens, nous venons d’apprendre, grâce au médium 9to5Google, que désormais, la calculatrice Google pour tablettes est encore meilleure, puisqu’après sa dernière mise à jour Il dispose d’une deuxième colonne spéciale pour ce type d’appareil..

Voici la nouvelle interface de Google Calculator pour tablettes

Jusqu’à présent, l’interface de Google Calculator pour tablettes était simplement une version paysage de l’application mobile qui affichait un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires à gauche du pavé numériquemais avec cette nouvelle mise à jour, dont le numéro de version est 8.2, cette mise en page n’occupe plus toute la largeur de l’écran, car elle apparaît une nouvelle colonne sur le côté gauche avec l’historique des opérations mathématiques les plus récentes.

De plus, dans cette nouvelle version de Google Calculator pour tablettes, la plupart des fonctions supplémentaires qui apparaissent à gauche du pavé numérique ils peuvent être cachés si vous n’en avez pas besoinde manière à ce que le reste des touches ait un design en forme de pilule au lieu de cercles.

Cette nouvelle interface à deux colonnes vous permettra profitez de tout l’espace sur l’écran de votre tablette et il est assez convivial avec le mode multitâche.

Cette mise à jour n’inclut aucune autre modification de l’interface utilisateur, pas même en mode portrait, vous pouvez donc suivre mettre votre tablette en position verticale pour utiliser le design précédent.

Le détail pourquoi la calculatrice Google est si spéciale

La version 8.2 de Google Calculator pour tablettes est déjà en cours de déploiement sur le Google Play Store, mais pour l’instant, pas disponible pour tous les utilisateurs. Si vous avez une tablette Android et que vous n’avez pas encore reçu cette mise à jour, ne désespérez pas car Il arrivera dans les prochains jours.

