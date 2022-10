La CAA abandonne Ye après une tirade antisémite

L’agence américaine Creative Artists Agency (CAA) a cessé de travailler avec le rappeur Ye en raison de ses propos antisémites, rapporte le site Deadline. CAA assistait Ye lors de ses tournées. L’artiste a signé avec l’agence en 2016, mais n’a pas tourné depuis.

Photo : @kanyethegoatwest/Instagram

La maison de couture Balenciaga avait précédemment décidé d’arrêter de travailler avec le rappeur. De plus, un documentaire du studio de cinéma et de télévision MRC sur l’artiste ne sera plus diffusé. « Nous ne voulons pas coopérer avec du matériel qui agrandit sa scène », a rapporté le studio The Wrap.

Ye a fait ses déclarations antisémites dans des interviews et des tweets. Par exemple, il était invité sur le podcast Drink Champs, dans lequel il a dit de nombreuses choses antisémites.

Photo : @kanyethegoatwest/Instagram

Le rappeur est également apparu en tant qu’invité dans l’émission télévisée The Shop, évoquant le tollé suscité après ses déclarations. Cela n’a pas été diffusé car, selon le haut dirigeant Maverick Carter, il a utilisé The Shop « pour répéter son discours de haine et ses stéréotypes extrêmement dangereux ».

Son ex-femme Kim Kardashian et plusieurs autres stars, dont l’actrice Jamie Lee Curtis, l’actrice Reese Witherspoon et la comédienne Sarah Silverman, se sont prononcées en ligne contre les déclarations antisémites de Ye. Le rappeur se serait vu temporairement refuser l’accès à ses comptes sur les réseaux sociaux.