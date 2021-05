La Bugatti Baby II est une réplique électrique d’un modèle mythique de la course automobile et seulement 500 seront fabriquées

Peut-être que pour le moment, Bugatti ne ressemble pas à des voitures pour certains (disons: plus jeunes) compte tenu du panorama actuel des voitures particulières grand public, mais pour beaucoup (plus intéressés par le monde aussi), cela peut les emmener dans l’histoire du sport automobile quand il l’était. une des références dans le monde de la course automobile. Le constructeur est l’un des plus expérimentés et la société Little Car a fait un Édition limitée électrique Bugatti Type 35.

Les voitures de course Bugatti, avec leurs joies et leurs peines en compétition, se sont non seulement fait un nom pour leurs bons résultats, mais aussi pour l’élégance de son design. Ils ont voulu garder cela dans cette version miniature, que seuls quelques chanceux pourront avoir.

C’est petit, mais ce n’est pas un jouet

On dit dans Little Car Co. que le lancement de la Bugatti Baby II, c’est ainsi que s’appelle ce modèle, a été motivé par le 110e anniversaire de la marque (ce n’est rien). C’est-à-dire que la minicar est, en quelque sorte, un hommage à la Bugatti Type 35, une voiture (de taille normale) dont la période de production se situe entre les années 20 et 30 et qui n’a accumulé ni plus ni moins de plus de 2000 victoires en compétitions.

Bien qu’en réalité, la réplique assiste à ce qui était déjà une édition limitée de cette voiture à l’époque. En 1926, Ettore Bugatti, fondateur de la maison historique, décide avec son fils Roland de construire une réplique à l’échelle 1: 2 du Type 35, pour son quatrième anniversaire (d’autres, à cet âge, peut-être avons-nous reçu un kit Micro Machines, le il y avait de la chance).

La Bugatti Type 35B d’origine.

Ce qui devait être quelque chose d’anecdotique, un cadeau, a suscité l’intérêt des clients potentiels et le « bébé » Bugatti est entré en production de 1927 à 1936. Mais dans ce cas, le Baby II est conçu pour adultes, bien qu’il s’agisse encore d’une réplique plus petite que le Type 35 des courses.

La Bugatti Baby II de Little Cars Co.

Le Baby II fait les trois quarts de la voiture d’origine et intègre un moteur électrique, comme le Baby d’origine et contrairement au Type 35 racing. Bien sûr, ce que le bébé ne portait pas batteries au lithium, phares à LED et freinage régénératif.

La Bugatti Baby II dispose de deux modes de conduite: un pour les débutants et un pour les conducteurs plus confiants, qui vitesse limite à 20 et 45 kilomètres / heure. Bien entendu, pour ceux qui veulent briser la limite, le constructeur explique que l’on peut opter pour une extension du modèle de base avec un « bouton de vitesse », qui ajoute 10 kW et dépasse 45 km / h (sans préciser le maximum, en ce cas). Quelque chose qui, en fait, est inspiré de la « Speed ​​Key » de la Bugatti Chiron.

Selon Bloomberg, qui expose l’expérience de l’un des propriétaires de cette voiture particulière (Erwin Beerens, PDG de Beerens Group), une batterie chargée de 2,1 kWh donne environ 50 kilomètres. Mais oui, vous ne pouvez pas conduire sur la route car cela n’est pas conforme à la réglementation.

Pour ceux qui sont intéressés, la Bugatti Baby II fait partie de la 30 000 euros pour le modèle de base. Ça oui, il n’y aura que 500 unités et selon Bloomberg, environ 90% d’entre eux ont déjà été vendus, il faut donc se dépêcher. En pensant qu’il y en avait 38 de l’original, on peut presque dire qu’il y en a beaucoup.

Compte tenu de ce que paient les collectionneurs de voitures, le prix est encore plus bas que ce à quoi nous nous attendions. En fait, elles coûtent moins que l’une des enceintes Bugatti Royole que la marque a lancées avec TIDAL, qui commencent à 260 000 euros.