La brume jaune aveugle Pékin alors qu’il fait face à la pire tempête en une décennie

17 mars 2021 10:48:31 IST

Pékin a été enveloppé d’un épais smog jaune lundi avec des niveaux de pollution qui ont dérapé alors que la pire tempête de sable en une décennie s’abattait sur la capitale chinoise. Les habitants de la ville utilisaient des lunettes, des masques et des filets à cheveux pour se protéger de l’air étouffant, avec des monuments tels que la Cité Interdite et le siège distinctif de la chaîne publique CCTV partiellement obscurcis derrière une brume apocalyptique de poussière et de sable. Le gouvernement de la ville a ordonné à toutes les écoles d’annuler les sports et événements extérieurs et a conseillé aux personnes souffrant de maladies respiratoires de rester à l’intérieur, tandis que certaines autoroutes étaient partiellement fermées.

La mauvaise qualité de l’air était due à une tempête de sable dans le nord de la Mongolie, où les autorités ont déclaré avoir laissé plusieurs morts et des dizaines de disparus, avant d’être emporté vers le sud par les vents et de réduire la visibilité à Pékin à moins de 500 mètres.

Les autorités l’ont décrite comme la pire tempête de sable en une décennie à frapper la ville, aggravant les jours de pollution dangereuse aux PM 2,5 dans la capitale.

Sous un ciel lourd, qui drapait les bâtiments d’une lueur étrange, les habitants de Pékin s’inquiétaient des risques pour la santé.

« Je sens que chaque respiration me causera des problèmes pulmonaires », a déclaré à l’AFP Zhang Yunya, un habitant de Pékin.

Le suivi des vols Variflight a déclaré que plus de 350 vols avaient été annulés lundi dans les deux aéroports, et des dizaines d’autres avaient été retardés.

« Cette tempête de sable est très féroce », a déclaré Pan Xiaochuan, un expert en santé environnementale basé à Pékin. « Je me souviens que les tempêtes de sable d’il y a dix ans ont soufflé en moins d’une heure, mais j’ai peur que celle-ci ne soit pas passée toute la journée. »

Six personnes ont été tuées par les tempêtes de sable dans la Mongolie voisine, a annoncé lundi l’agence nationale de gestion des urgences du pays, dont un garçon de cinq ans issu d’une famille de bergers.

81 autres personnes étaient toujours portées disparues alors que des vents violents et des tempêtes de poussière ont balayé le pays sans littoral, qui borde la Chine.

La discussion sur la brume orange a éclairé les discussions en ligne – avec 210 millions de vues sur la plate-forme de médias sociaux Weibo lundi après-midi.

« Cette tempête de sable rouge orangé fait ressembler à la fin du monde », a déclaré un utilisateur de Weibo.

La pollution dans la ville était à des niveaux «dangereux», selon le site Web de surveillance de la qualité de l’air Aqicn, alors que la lecture montait en flèche pour de nombreuses applications.

Aqicn a déclaré que les niveaux de particules de grande taille PM 10 étaient près de 20 fois l’exposition maximale quotidienne recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.

Mais le Global Times, géré par l’État, a déclaré que la pollution par les PM 10 dans les six quartiers du centre-ville était « supérieure à 8 100 » lundi matin – un chiffre qui serait 160 fois la limite recommandée.

Les particules plus petites de PM 2,5, qui s’infiltrent profondément dans les poumons humains et provoquent des maladies respiratoires, étaient également à un niveau dangereux de plus de 560 lundi matin – plus de 20 fois la limite quotidienne recommandée par l’OMS.

La Chine a considérablement réduit son niveau national moyen de PM 2,5 en suspension entre 2015 et 2019 et le gouvernement a annoncé un objectif ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060.

Mais Li Shuo de Greenpeace Chine a déclaré à l’AFP que des activités industrielles « intenses » ont contribué au mauvais air à Pékin ces dernières semaines, la production d’acier, de ciment et d’aluminium dépassant déjà les niveaux d’avant la pandémie.

Cela exacerbait les conditions de tempête de sable, qui sont « le résultat de conditions météorologiques extrêmes et de la désertification », a-t-il dit.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂