La brillante «  étoile du soir  » Vénus revient dans le ciel nocturne ce mois-ci

Des cinq planètes brillantes à l’œil nu, de loin la plus facile et la plus brillante à voir est Vénus. Il ne semble jamais y avoir de problème pour localiser ce monde éblouissant, que ce soit dans le ciel du matin ou du soir. Pourtant, il y a des occasions où Vénus n’est pas très bien placée pour la visualisation.

Et 2021 sera l’un de ces moments.

Premièrement, vous vous demandez peut-être où se trouve la plus brillante de toutes les planètes ces derniers mois. Il n’a été visible ni dans le ciel du matin avant le lever du soleil ni dans le ciel du soir après le coucher du soleil. En fait, Vénus a vécu une sorte de congé sabbatique de fin d’hiver et de début de printemps – trop près de l’éblouissement du soleil – pour être vue.

Vénus a passé la conjonction supérieure (semblant aller derrière le soleil vu de la Terre) le 26 mars. Depuis lors, elle est invisible, embourbée profondément dans l’éclat brillant du soleil. Néanmoins, depuis lors, il se déplace lentement vers l’est et s’éloigne lentement du voisinage général du soleil.

Certains observateurs assidus ont pu apercevoir brièvement Vénus le 24 avril, environ 20 minutes après le coucher du soleil lorsqu’elle est passée à environ un degré de la planète Mercure. Enfin, dans les nuits à venir, il commencera à émerger comme une «star» du soir à la vue de tous, bien que très basse dans le crépuscule occidental.

Cette semaine, la planète se couche à l’ouest-nord-ouest environ une heure après le coucher du soleil. D’ici le Memorial Day (31 mai), cela sera passé à 80 minutes, ce qui donnera à la plupart des observateurs une chance de voir pour la première fois la célèbre «étoile du soir». Il est si brillant qu’il peut être repéré même au crépuscule très bas dans l’ouest-nord-ouest 45 minutes après le coucher du soleil, alors regardez tôt, de préférence avec des jumelles.

Apparaissant comme un objet blanc brillant ressemblant à une étoile, notre planète sœur ornera le ciel occidental du soir pendant le reste de l’année.

Un spectacle saisissant mais difficile



Bas dans le ciel ouest-nord-ouest après le coucher du soleil le mercredi 12 mai, le jeune croissant de lune sera positionné à la largeur d’un doigt en bas à gauche (ou à 1 degré au sud céleste) de Vénus. (Crédit d’image: Nuit étoilée)

Chaque mois jusqu’en décembre, Vénus engagera la lune dans une conjonction, ce qui signifie que les deux objets apparaîtront rapprochés dans le ciel. Mais la conjonction où les deux apparaîtront les plus proches sera celle qui se produira le mercredi 12 mai. Vous aurez besoin d’une vue plate et dégagée de l’horizon ouest-nord-ouest car la lune et Vénus apparaîtront très bas peu de temps après le coucher du soleil. Votre meilleure chance viendra une demi-heure après le coucher du soleil, quand ils n’apparaîtront qu’à 5 degrés au-dessus de l’horizon. Votre poing fermé mesure environ 10 degrés de largeur lorsqu’il est tenu à bout de bras, de sorte que la lune et Vénus n’apparaîtront qu’à environ un « demi-poing ».

Les jumelles seront très utiles pour faire une observation contre le ciel crépusculaire; Vénus sera probablement plus facile à voir car ce sera un point de lumière brillant et pointu qui brillera un peu plus d’un degré à droite d’un croissant extrêmement fin et capillaire (seulement 1% éclairé par le soleil). Les deux se coucheront seulement une heure après le soleil. Incidemment, si vous êtes sur l’île de Pâques, dans l’est de la Polynésie et dans la majeure partie de la Nouvelle-Zélande, la lune semblera occulter (cacher) Vénus.

Histoire complète . » class= »expandable lazy-image-van optional-image » onerror= »if(this.src && this.src.indexOf(‘missing-image.svg’) !== -1){return true;};this.parentNode.replaceChild(window.missingImage(),this) » data-normal= »https://vanilla.futurecdn.net/space/media/img/missing-image.svg » data- src= »https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/BK5C5JoxEUJbtKD6t5hBX.jpg » data-pin-media= »https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/BK5C5JoxEUJbtKD6t5hBX.jpg »> Vénus brille près de la branche du croissant de lune lors d’une occultation lunaire le 16 mai 2010 vue par le skywatcher Joe Chan Yuen Fai à Kennedy Town, Hong Kong. Histoire complète (Crédit d’image: Joe Chan Yuen Fai)

Une apparition de second ordre



Malheureusement, pour la plupart d’entre nous au nord de l’équateur, cela va s’avérer être une apparition nocturne plutôt médiocre de Vénus, en particulier au cours des prochains mois d’été. La raison en est qu’à partir de maintenant, jusqu’à la fin de l’été, Vénus restera toujours anormalement basse dans le ciel du crépuscule occidental juste après le coucher du soleil.

De la fin mai au début septembre, Vénus n’apparaîtra jamais plus haut que «un poing» de l’horizon au milieu du crépuscule (environ une heure après le coucher du soleil). Et en fait, à aucun moment pendant tout juillet, août et jusqu’à la deuxième semaine de septembre, Vénus ne sera visible sur un ciel complètement sombre, car elle ne se couchera pas plus de 90 minutes environ après le coucher du soleil; avant la fin du crépuscule du soir.

Attendez-vous à de meilleures choses d’ici l’automne

Le vaisseau spatial japonais Akatsuki a capturé cette image en fausses couleurs de la journée de Vénus le 30 mars 2018. (Crédit d’image: Équipe de projet JAXA / PLANET-C)

Mais à partir de la deuxième semaine de septembre, notre vision de Vénus commencera à s’améliorer lentement. D’une part, Vénus deviendra nettement plus lumineuse en arrondissant le soleil et en se rapprochant de la Terre.

En outre, sa distance angulaire du soleil dans le ciel augmentera, ce qui signifie qu’il commencera lentement à se coucher plus tard: le 7 septembre, 1 heure et 33 minutes après le soleil; 1er octobre, 1 heure et 45 minutes; 1er novembre, 2 heures et 22 minutes et avant le 1er décembre, 2 heures et 46 minutes après le soleil. Et parce que le crépuscule s’estompe beaucoup plus rapidement à l’automne qu’à l’été, Vénus brillera dans un ciel plus sombre; à partir du 12 septembre, Vénus se couche finalement juste après que le ciel est devenu complètement noir.

Vénus atteint son plus grand allongement – sa plus grande distance angulaire – 47,1 degrés à l’est du soleil le 29 octobre. Elle atteint son apogée de brillance pour cette apparition le 3 décembre à une magnitude semblable à une lanterne de -4,9. D’ici là, ce sera une vue accrocheuse dans le ciel du sud-ouest pendant au moins quelques heures après le coucher du soleil – servant de soirée « étoile de Noël » pendant la plus grande partie de la saison des vacances d’hiver.

Ce sera également à ce moment-là que j’aurai probablement des demandes de renseignements sur ce que cette « grande étoile brillante » dans le sud-ouest après le coucher du soleil, comme maintenant, même un simple coup d’œil le révélera. Beaucoup seront surpris quand je leur dirai que Vénus est là depuis le milieu du printemps et insisteront sur le fait que ce n’est pas vrai et qu’ils l’ont tout juste remarqué; un artefact de celui-ci a passé une grande partie de 2021 à planer bas et embourbé dans un crépuscule brillant.

Grand croissant élancé



Le croissant de lune et Vénus apparaissent avec un télescope auxiliaire du très grand télescope de l’observatoire Paranal de l’ESO au Chili, sur cette image publiée le 18 avril 2016. (Crédit d’image: P. Horálek / ESO)

Après Noël, Vénus disparaîtra rapidement, disparaissant de la vue peu après le début de la nouvelle année, et passant la conjonction inférieure le 9 janvier. À la mi-janvier, elle réapparaîtra comme «l’étoile du matin» bas dans le ciel sud-est.

D’ici la fin de l’année, si vous suivez Vénus avec un petit télescope, vous pourrez suivre sa gamme complète de phases et de tailles de disque. Pour le moment, Vénus est pratiquement pleine (98% d’ensoleillement) et n’apparaît que comme un petit disque éblouissant. Il deviendra nettement moins gibbeux à la fin de l’été. Puis, à la fin du mois d’octobre, Vénus atteint la dichotomie (affichant une forme de «demi-lune»). Pour le reste de l’année, il affiche un croissant de plus en plus mince alors qu’il oscille près de la Terre. D’ici le 2 décembre, sa grande forme de croissant devrait être facilement discernable, même dans des jumelles à 7 puissances maintenues en place.

Et d’ici le 29 décembre, ce croissant sera éclairci à seulement 4% mais atteindra une largeur d’environ 3% du diamètre apparent de la lune. Si vous avez une vision particulièrement aiguë, il vous sera peut-être possible de percevoir ce grand / fin croissant sans aucune aide optique.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité à New York. Planétarium Hayden. Il écrit sur l'astronomie pour Magazine d'histoire naturelle, les Almanach des fermiers et autres publications.