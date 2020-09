"The Suicide Squad": James Gunn s’extasie sur Idris Elba en tant que Bloodsport

Le 6 septembre, Idris Elba a fêté ses 48 ans. Il va sans dire que l’une ou l’autre star a félicité l’acteur à l’occasion, notamment le cinéaste James Gunn. Le réalisateur a félicité Elba via Instagram et a immédiatement accepté un hymne de louange aux Britanniques, ce qui devrait inciter les fans de DC en particulier à s’asseoir et à prendre note.

Apparemment, le réalisateur et scénariste James Gunn a écrit le rôle du mercenaire Bloodsport dans le prochain film de DC « The Suicide Squad » pour son acteur Idris Elba.

« J’écris rarement des rôles pour des acteurs que je n’ai jamais rencontrés, mais c’est exactement ce que j’ai fait pour Idris Elba sur ‘The Suicide Squad' », révèle Gunn dans un nouveau post Instagram. « Et je ne pourrais pas être plus heureux que je l’ai fait. Vous avez dépassé mes attentes en tant qu’acteur et en tant que personne. J’ai hâte que les gens vous voient comme Bloodsport. Joyeux anniversaire mon ami! »

Qui est Bloodsport?

Le personnage d’Idris Elba, Robert DuBois, est l’une des trois personnes qui prennent le pseudonyme Bloodsport dans les bandes dessinées. Le méchant est un mercenaire avec un penchant pour les armes de haute technologie, dont la carrière est fortement influencée par la guerre du Vietnam: lorsque DuBois est sur le point d’être enrôlé dans le service militaire, il entre dans la clandestinité. Son frère prend sa place dans l’armée et est gravement blessé au combat, ce qui fait que DuBois se sent très coupable. Dès lors, son état mental est extrêmement instable. En tant que Bloodsport, il se considère plus tard comme un vétéran de la guerre – et tire même sur Superman avec des aiguilles de kryptonite!

« The Suicide Squad », un film de guerre avec humour?

L’histoire de Bloodsport correspond largement au décor annoncé de « The Suicide Squad »: pendant le DC FanDome, le producteur Peter Safran a déclaré que le prochain film de DC était « un film de guerre sombre des années 1970 combiné avec l’éclat des personnages de James Gunn et son style de comédie » (via bande dessinée).

Outre Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Michael Rooker, John Cena et Taika Waititi font partie du casting de « The Suicide Squad ». L’adaptation de bande dessinée sera une sorte de redémarrage de l’adaptation du film « Suicide Squad » à partir de 2016, mais prend certains personnages et leur distribution.