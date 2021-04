La brigade suicide a un méchant principal ridicule mais terrifiant taquine James Gunn

Depuis qu’il a été officiellement annoncé que le cinéaste James Gunn dirigerait le nouveau Suicide Squad film, les fans se sont demandé qui Gunn choisirait pour être le principal méchant de l’histoire. La bande-annonce de Gunn’s La brigade suicide a révélé que ce méchant était Starro, le conquérant du monde. Le personnage est une étoile de mer extraterrestre de la taille d’un continent qui prend le contrôle de mondes entiers en envoyant ses plus petits serviteurs d’étoiles de mer prendre le contrôle de la population sensible d’une planète. Dans une interview avec Repaire de geek, Gunn a expliqué que sa version de Starro est à la fois drôle et effrayante.

« Starro est hilarant parce qu’il est ridicule. C’est une étoile de mer bleue géante et céruléenne, mais il est aussi terrifiant. Quand j’étais enfant, je pensais que c’était la chose la plus effrayante de tous les temps … et je pense que cela illustre ce que ce film c’est: c’est ridicule et c’est aussi terrifiant et sérieux. Donc, il fonctionne vraiment bien en tant que méchant du film – en tant que méchant, en fait. «

Hollywood connaît une résurgence de la popularité des grands films de monstres, en particulier avec le récent succès de Godzilla contre Kong. Il sera intéressant de voir comment le groupe principal de méchants de la liste B est devenu des agents du gouvernement La brigade suicide faire face à une menace aussi massive, d’autant plus que leur dernière sortie au cinéma était à une échelle beaucoup plus petite, dans le long métrage de David Ayer 2016 Suicide Squad. Selon Gunn, le but de son film n’est pas d’améliorer le travail d’Ayer mais de créer quelque chose de plus proche de l’esprit des bandes dessinées.

« Ce n’était pas quelque chose pour contraster le premier film. Il ne s’agissait pas de passer par une liste de contrôle de ceci est bon, c’est mauvais, cela fonctionne, ce n’est pas … mais le concept que [Suicide Squad creator] John Ostrander a commencé avec dans les bandes dessinées, que ce sont des super-héros merdiques de qualité B qui sont considérés comme jetables par le gouvernement américain et sont envoyés dans ces missions de black-ops, où ils ne réussiront probablement pas mais qui en ont foutu parce que ce sont des prisonniers de merde sans beaucoup de compétences? «

Même si Suicide Squad de 2016 n’a pas été un succès auprès des critiques, il a fait un meurtre au box-office. Les fans espèrent que le prochain film de Gunn augmentera encore davantage le stock de la franchise. Compte tenu du succès de la dernière grande série de films du cinéaste sur un gang de marginaux surpuissants qui sauvent à contrecœur la situation en gardiens de la Galaxie, le Squad semble être entre de bonnes mains.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid.

Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle provient de Den of Geek avec des reportages supplémentaires de ComicBook.com.

