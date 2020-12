La brigade suicide a fait manger à John Cena autant d’empanadas qu’il a presque mangé

Avec son physique de lutteur, l’acteur John Cena a l’air d’avoir été taillé dans le fer. Après des décennies d’apparition dans des films d’action intenses et des matchs de lutte encore plus intenses, Cena a gagné le titre de dur à cuire. Pourtant, comme l’acteur l’a révélé lors du panel CCXP de WarnerMedia dimanche, il y avait une scène qu’il devait filmer pour le prochain film de James Gunn. La brigade suicide cela l’a presque fait vomir.

John Cena: Il y a eu un jour où nous avons tourné sur un toit, où nous mangeons tous. J’ai dû manger une empanada, et j’ai pris l’initiative d’essayer de manger l’empanada entière dans une prise transparente en pensant qu’elle aura fière allure. Mais c’était aussi un coup compliqué pour James. 31 empanadas plus tard, nous avons bien compris.

James Gunn: Avez-vous vomi cette nuit-là?

John Cena: Je pense que 32 aurait été le ho heave, mais j’ai pu aimer le pingouin se dandiner de là et juste se détendre et déboutonner, mais les gens vont voir le film et personne ne s’en souciera donc s’il vous plaît, souvenez-vous des empanadas.

De toute évidence, l’approche de Cena à son rôle dans La brigade suicide était aussi dévoué que n’importe quel match de lutte où il est brutalement jeté autour du ring. L’acteur joue le rôle de Peacemaker dans le film de Gunn. Cena avait précédemment décrit son personnage comme un « douchey Captain America » ​​qui croit en la paix par des moyens violents. John Cena plus en détail sur la violence dans le film, promettant que le public allait être difficile.

« Je dirais aussi que c’est assez graphique … Le Suicide Squad est, je dirais aussi que c’est assez graphique. Le Suicide Squad va vous faire chier votre pantalon, alors apportez un changement de pantalon. . «

Bien que ce soit la première apparition de Cena dans le DCEU, il semble déjà avoir fait une bonne impression sur WarnerMedia. Même avant La brigade suicide sorties, Cena a déjà été inscrit pour une série dérivée HBO Max centrée sur Peacemaker. Attendez-vous donc à voir beaucoup plus de personnages dans le DCEU à l’avenir.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide comprend une distribution d’ensemble composée de Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Steve Agee comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker , Taika Waititi et Storm Reid. Le film devrait sortir en salles le 6 août 2021.

Écrit et produit par Gunn, Pacificateur met en vedette John Cena, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland et Chris Conrad. La série n’a pas encore reçu de date de première pour HBO Max. Cette nouvelle vient de ScreenRant.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad