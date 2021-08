La brigade suicide : 118 millions de dollars amassés !

La brigade suicide Il a été reçu avec de bonnes critiques de la part des spécialistes et des fans venus apprécier le film. Tant au cinéma, à l’échelle mondiale, qu’à travers HBO Max aux Etats Unis. Bien sûr, cette alternative est l’une des principales raisons qui affectent les performances du film au box-office, qui n’est pas la meilleure. Et quelque chose de plus: Mec libre, avec Ryan Reynolds, créé ce week-end avec une grande force. Un autre film qui exploite l’humour absurde. Mauvaise nouvelle pour James Gunn!

Le film dirigé par le protagoniste de Dead Pool il a atteint 28,4 millions de dollars aux États-Unis et 50,9 millions de cette monnaie dans le monde. Début de bon augure pour l’histoire d’un personnage de jeu vidéo qui est alerté de son état. Ryan Reynolds représente un fort attrait pour une partie du marché qui pourrait aussi bien choisir le ton du film parmi James Gunn.

The Suicide Squad et leurs numéros au box-office







Pour sa part, La brigade suicide atteint un total de 42,9 millions de dollars aux États-Unis et environ 118,1 millions de monnaie verte dans le monde. Les estimations indiquent la possibilité que le film atteigne environ 70 millions de dollars dans les cinémas aux États-Unis une fois sa scène dans ces cinémas terminée.

Il y a des facteurs à analyser pour comprendre les performances de la bande. James Gunn. Tout d’abord, la pandémie et la repousse de la souche Delta qui effraie de nombreuses personnes qui, autrement, iraient au cinéma. Deuxième, le film est classé R et les garçons ne peuvent pas aller la voir dans les couloirs. Troisièmement, aux États-Unis, le film est présenté en même temps sur la plateforme HBO Max.

Rien d’autre? Ils vont se demander. Une autre variable reste à analyser : Chine! La brigade suicide Il n’est pas encore sorti dans ce pays, ce qui a tendance à modifier considérablement les chiffres du box-office. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un marché énorme et que le conquérir fait la différence.