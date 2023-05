La Brady Bunch House arrive sur le marché après des rénovations intérieures pour correspondre à l’émission de télévision

Si vous rêvez de vivre dans la maison réelle depuis Le groupe Brady, comme si vous veniez d’entrer directement dans la sitcom depuis votre salon, vous avez de la chance… tant que vous avez 5,5 millions de dollars à dépenser. La maison de Los Angeles utilisée pour les plans extérieurs de Le groupe Brady maison est de retour sur le marché, mais avec quelques changements majeurs. Située au 11222 Dilling St., la maison était auparavant mise en vente en 2018 lorsqu’elle a été achetée par HGTV. Le réseau a ensuite invité à nouveau les acteurs qui ont joué le Bouquet de Brady enfants pour aider à rénover les intérieurs de la maison aux côtés des stars de HGTV, faisant ressembler l’intérieur à l’ensemble qui a été utilisé pour la sitcom, avec l’escalier familier.

Le processus a été documenté pour le spécial HGTV Une rénovation très Brady, qui a attiré 28 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion. La spéciale a notamment ramené les membres de la distribution Barry Williams (Greg Brady), Maureen McCormick (Marcia), Christopher Knight (Peter), Eve Plumb (Jan), Mike Lookinland (Bobby) et Susan Olsen (Cindy). À l’époque, c’était la première fois que les acteurs se voyaient depuis 15 ans.

Avec les rénovations terminées et avec tout le reste finalisé pour la maison à vendre, elle est sur le marché avec son prix de 5,5 millions de dollars. HGTV a déclaré qu’une partie du produit de la vente ira à Turn Up! Combattez Hunter pour aider à nourrir les enfants affamés.

« Dans le cadre de la rénovation massive, HGTV a investi 1,9 million de dollars et ajouté 2 000 pieds carrés à l’empreinte originale de la propriété, y compris un deuxième étage complet », indique un communiqué de HGTV. « Les caractéristiques remarquables de la maison achevée comprennent l’escalier flottant emblématique, la cuisine vert orange et avocat brûlé, la salle de bain Jack-n-Jill des enfants et une cour arrière avec une balançoire, une balançoire et la niche de Tiger. »

La maison Brady Bunch pourrait être la vôtre

Le groupe Brady a été créé par Sherwood Schwartz et diffusé pendant cinq saisons entre 1969 et 1974. Il racontait l’histoire d’une famille recomposée qui s’est réunie lorsqu’un père de trois garçons a épousé une mère de trois filles. En plus des acteurs susmentionnés, la série mettait également en vedette Robert Reed et Florence Henderson en tant que parents Mike et Carol Brady, ainsi qu’Ann B. Davis en tant que femme de chambre Alice. Reed est décédé en 1992, suivi des décès respectifs des co-stars Davis et Henderson en 2014 et 2016.

Après avoir préparé la maison de Le groupe Brady à vendre à un riche superfan qui veut vivre dans la maison de la famille fictive, HGTV rénovera ensuite une maison de rêve pour Barbie. Avec Barbie en salles cet été, HGTV lancera simultanément la série Défi Maison de rêve Barbie, mettant en vedette le réseau transformant une maison du sud de la Californie en une maison idéale pour la Barbie de Mattel. La série sera diffusée cet été.