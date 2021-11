La boutique en ligne PlayStation Direct arrive enfin en Europe

Pour de nombreux acheteurs optimistes de PS5, PlayStation Direct a été l’un des moyens les plus fiables d’acheter l’une des consoles recherchées de Sony. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une boutique en ligne via laquelle la société vend directement des consoles PS5 – et de nombreux autres produits. Bien que ce soit une excellente option, il n’est disponible qu’aux États-Unis, mais il semble que PS Direct arrive enfin sur les territoires européens.

Un tweet de PlayStation UK indique que le magasin commence à se déployer dans la région :

La boutique en ligne de PlayStation s’étend en Europe ! À partir d’aujourd’hui avec son lancement officiel en Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg seront bientôt lancés. Restez à l’écoute pour plus de détails sur le lancement au Royaume-Uni. pic.twitter.com/2GHPLeQMjY – PlayStation Royaume-Uni (@PlayStationUK) 8 novembre 2021

Ainsi, à partir d’aujourd’hui avec l’Allemagne, PS Direct arrivera enfin en Europe. Comme l’indique le tweet, les autres pays qui recevront bientôt l’accès sont le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, bien qu’il n’y ait actuellement aucune date jointe. Cependant, il semble que plus d’informations seront bientôt disponibles.

C’est une bonne nouvelle, car jusqu’à présent, les fans européens de PlayStation ont dû rester très au courant des diverses boutiques en ligne et quand ils recevront le prochain stock PS5, quelque chose qui s’est avéré incroyablement délicat – surtout lorsque la console se vend en quelques minutes. Bien que le magasin Direct ne vous garantisse pas une PS5, le fait de pouvoir enregistrer votre intérêt et rejoindre son système de file d’attente vous donne au moins plus de chances de vous battre.

Nous vous tiendrons au courant lorsque la version britannique du site arrivera, mais il semble que ce ne soit pas trop loin maintenant. Êtes-vous heureux de voir PS Direct arriver en Europe ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.