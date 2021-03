La boutique en jeu d’Assassin’s Creed Valhalla offrira bientôt plus pour moins

Ubisoft apporte des améliorations à la boutique de Reda dans Assassin’s Creed Valhalla. Le mystérieux jeune homme propose actuellement trois articles différents sur une base hebdomadaire, la sélection changeant tous les mardis. Ces objets sont tirés des différents packs d’armes, d’armures et de cosmétiques qui peuvent être achetés dans la boutique Animus avec de l’argent réel.

Pour les acheter à Reda, vous dépensez une devise du jeu appelée Opal, qui peut être obtenue en complétant des quêtes hebdomadaires et quotidiennes, ainsi que des défis Ubisoft Connect. L’ensemble du système est conçu pour que les joueurs reviennent régulièrement.

À partir du 30 mars 2021, Reda proposera six articles au lieu de trois. De plus, le prix des articles cosmétiques (peaux de drakkar, tatouages ​​et décorations de colonie) est abaissé à 35 opales chacun. C’est une décision bienvenue, car les joueurs demandent un magasin de jeu plus varié depuis le lancement du jeu l’année dernière.

Espérons que le développeur continue d’améliorer Valhalla à l’approche du lancement de son premier DLC majeur, Wrath of the Druids.