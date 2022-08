La boutique de créatures de Jim Henson rejoint Five Night’s at Freddy’s Movie, la première photo révélée

Cinq nuits chez Freddy supporters, réveillez-vous ! Quelques jours seulement après le huitième anniversaire de la série chérie d’horreur indépendante, l’adaptation cinématographique tant attendue a enfin publié sa première image des coulisses. Cette photo vient du fondateur de Blumhouse, Jason Blum, qui révèle également que les effets spéciaux seront gérés par nul autre que Jim Henson’s Creature Shop !

Considérant que les retards du film sont à peu près devenus un mème à ce stade, cette annonce a été comme une bombe majeure pour le fandom géant du jeu animatronique hanté. L’adaptation cinématographique de Cinq nuits chez Freddy a été initialement annoncé en 2015, un an après la sortie du jeu. L’annonce est venue de Warner Bros., avec Gil Kenan mis en place pour diriger et co-écrire avec Tyler Burton Smith. C’était une période passionnante, mais ensuite les choses se sont tues. En 2017, le créateur du jeu, Scott Cawthon, a annoncé qu’ils étaient « de retour à la case départ », et a poursuivi en déclarant qu’il souhaitait s’impliquer le plus possible dans le projet afin de produire un film que les fans pourraient vraiment apprécier. Peu de temps après, Kenan a annoncé qu’il n’était plus attaché au projet. Le film a ensuite changé de maison, de Warner Bros. à Blumhouse, les amis de Fazbear sont allés, et Chris Columbus a ensuite été engagé pour réaliser.

Le film était alors prévu pour une sortie en 2020… mais a ensuite subi plusieurs réécritures. En 2020, Blum a déclaré que le film avançait toujours. En 2021, il a été annoncé que Chris Columbus n’était plus attaché, mais l’équipe continuait d’avancer. Cela nous amène à aujourd’hui, avec l’animatronique officiellement en construction…

Une production aussi effrayante que celle de Freddy

Cinq nuits chez Freddy est un jeu d’horreur pointer-cliquer sur un gardien de nuit dans une pizzeria familiale. Chaque nuit, le joueur prend le rôle du gardien sans nom qui doit garder un œil sur les étranges animatroniques qui parcourent les couloirs lorsque les enfants sont tous rentrés à la maison. Si les animatroniques vous attrapent, ce sont des rideaux !

C’est un euphémisme de dire que le jeu a été une sensation du jour au lendemain. Avec son atmosphère effrayante, ses conceptions animatroniques obsédantes et son gameplay facile à comprendre, Five Nights at Freddy’s est devenu un phénomène culturel. Le jeu a non seulement séduit les fans d’horreur, mais aussi les enfants ! Le jeu a rapidement lancé suite après suite et a servi de tremplin à un certain nombre d’autres franchises de jeux d’horreur indépendants telles que Bendy et la machine à encre et temps de jeu coquelicotce dernier ayant récemment signé son propre contrat cinématographique plus tôt cette année !





Scott Cawthon est bien connu pour avoir traité la tradition de ses jeux d’une manière unique, mais certes déroutante. Le premier jeu de Freddy comportait une petite histoire et était principalement raconté dans divers indices et œufs de Pâques dans le jeu. C’est à travers les suites que les joueurs ont cherché avec enthousiasme plus d’indices et d’idées sur la véritable histoire derrière les jeux. C’était en Five Nights at Freddy’s 4 : Le dernier chapitre que Cawthon a présenté une boîte aux joueurs qui ont atteint la fin de la partie. Mais la boîte est restée fermée, sans moyen d’ouverture. Les fans ont conclu que le contenu de la boîte aurait contenu les dernières pièces du puzzle derrière l’histoire de Cinq nuits chez Freddy. Que ce soit Cawthon qui n’était pas satisfait de l’histoire ou la pression des fans, il a choisi de laisser tout le monde dans le noir.





Compte tenu de la forte implication de Cawthon dans le film, il est possible que son histoire fragile avec la tradition de ses jeux ait quelque chose à voir avec tant de problèmes de scénario. Cawthon s’est présenté sur Reddit pour parler des différentes approches que les écrivains (y compris lui-même) ont tentées avec l’histoire. Mais aucun d’entre eux n’est resté longtemps. Étant donné que l’équipe avance avec des effets spéciaux, cela signifie peut-être que nous verrons bientôt le film ! Et avec un studio comme Jim Henson’s Creature Shop, vous savez que ce sera tout simplement impressionnant !